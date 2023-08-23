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23/08/2023

電腦病毒 | 解壓縮軟件WinRAR曾現漏洞！易被黑客入侵？用一個方法即時解決

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Text: Sammy Leung

　　為了可以在網上更易把檔案傳給別人，有時我們會在電腦上把文件、檔案壓縮，令到對方可以更易收到，而別人傳送給自己的檔案也是一樣。當大家收到壓縮檔案，我們很多時都會下載一些「解壓縮」的軟件，來打開檔案。最近，有安全網站發現有一款大家常用的解壓縮軟件出現重大漏洞，這漏洞分分鐘可以讓你的電腦被電腦病毒入侵。即睇是那一款解壓縮軟件，還有有甚麼方法解決！

 

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　　如果常常使用WinRAR的人，記得要留意！最近，有安全網站Zero Day Initiative（ZDI）發現，知名的解壓縮軟件WinRAR出現重大漏洞，漏洞的追蹤編號是「CVE-2023-40477」。在通用漏洞評分系統（CVSS）中，通常評分為0至10，10分為最高分，即是代表漏洞有最高風險。而今WinRAR的「CVE-2023-40477」漏洞足足有7.8，評分相當高。

 

圖片來源： win-rar.com

圖片來源：zerodayinitiative.com

 

　　ZDI指出，黑客可以利用該漏洞創建含惡意代碼的RAR文件，如果大家不小心點開了惡意檔案或惡意頁面，黑客就有機會從遠端控制桌面連線入侵你的電腦。不過，因為他們很快已經向WinRAR開發商報告事件，已對漏洞進行修復及發布了新的6.23版本。

 

圖片來源： win-rar.com

 

　　可能大家會很擔心，常用解壓縮軟件的自己會不會中招！但其實，多數大家都很少機會更新WinRAR，所以大家的軟件都未必會存在這個漏洞。不過，如果大家真的很擔心的話，可以將WinRAR更新成新的6.23版本或更高的版本，這樣就可以確保電腦安全。

 

圖片來源：Unsplash @Mika Baumeister

 

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