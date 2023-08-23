鬼節2023 | 10大農曆七月鬼節禁忌！鬼門關大開深夜別做兩件事！為何不能脫毛？住酒店拖鞋要咁放

踏入農曆7月「鬼節」、盂蘭節，相傳是鬼門關大開的日子！民間一直有不同的鬼節禁忌流傳，最常聽就是不要太晚回家，但原來在鬼月還有很多生活習慣、喜慶及旅遊事上的禁忌，你聽過多少？

鬼節禁忌 ︳ 1. 晚上不能晾衫、潮濕衣服惹鬼魂依附？

大家洗完衣服，一晾便可能晾過夜，隔天才收拾衣物。不過據說鬼魂喜歡依附在陰涼處，連剛洗好、濕漉漉的衣服都不例外，當日落後天漸黑，仍然把還未乾的衣服晾在外面，可能會招惹鬼魂，到收拾衣物時就會帶埋入屋！

（圖片來源：Unsplash）

鬼節禁忌 ︳2. 拔毛會失去管鬼能力？

貪靚的人經常注意自己的儀容，脫毛中心開到滿街都是，但以前的人原來十分注意鬼月不能拔腳毛！因為他們認為「一支腳毛管三鬼」，假如拔掉一根毛，就會失去管著三個鬼魂的能力了。信不信由你！

鬼節禁忌︳ 3. 半夜剪指甲

對於半夜剪指甲，坊間都有很多說法，有一些人認為平日都不應在半夜剪指甲，因為很容易「失魂」，會把「陽氣」減掉。另外亦有說法指在子時，即是晚上11時後不要剪指甲，否則會影響健康及破財！

鬼節禁忌︳ 4. 「叮叮」聲容易招鬼魂？

有不少人會在家中窗旁掛上風鈴，當風吹過時便有清脆的「叮叮」聲，或許能夠幫助安神入眠。民間習俗指這些風鈴聲，或者是會發出「叮叮聲」的鈴噹或鎖匙扣等，都會吸引靈體，然後跟著聲音而走！

（圖片來源：Unsplash）

鬼節禁忌︳ 5. 隨意拍肩膀拍熄別人把火？

經常說人兩側肩膀及頭上共有三把火，胡亂拍人肩膀會拍熄他們的火，有說法只當有一把火熄滅後，便會容易招魂惹鬼，更有說法指如果突然拍別人的肩膀會令那個人驚魂不定，容易讓鬼魂附身！

下一頁：繼續睇鬼月的喜慶事禁忌！