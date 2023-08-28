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28/08/2023

Elon Musk好書推介 | 馬斯克最愛看的10本書！把小說邊句金句刻在Tesla上？邊本書提醒他AI好危險？最崇拜誰？

#打工仔 #elon musk #科幻小說 #Tesla #書單 #Ai #傳記 #Space X #火箭 #馬斯克 #人工智能 #書
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Text: Kennis Wong

　　著名汽車品牌Tesla行政總裁、社交媒體X及太空探索技術公司Space X創辦人馬斯克（Elon Musk）擁有超過1,860億美元的淨資產，他不只有商業頭腦，閒時還十分勤力看書，而看書能影響他對人生的看法，甚至發展自己的興趣也靠閱讀！每當被問到如何學造火箭時，他都會說他看書而懂！Elon Musk在多個採訪中，不忘分享自己愛看的書籍，想跟他一樣賺到大錢，不妨看看他的推介讀物！

 

（圖片來源：IG@elonmusks______）

 

Elon Musk好書推薦 ︳ 1. J.R.R. Tolkien: The Lord of the Rings《魔戒》

 

　　由J.R.R. Tolkien寫下的The Lord of the Rings《魔戒》是以中土世界為背景的奇幻系列小說，講述了佛羅多和魔戒團領袖巫師甘道夫尋求保護，希望他們的世界免受大反派黑魔王索倫的侵害，而索倫試圖利用他曾經創造的強大戒指來恢復他失去的力量並征服所有人。一本街知巷聞的著作令Elon Musk感到有責任拯救世界，看來閱讀真的能塑造一個人的價值觀！

 

（圖片來源：Amazon）

 

Elon Musk好書推薦 ︳ 2. Nick Bostrom: Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies《超智慧：出現途徑、可能危機，與我們的因應對策》

 

　　由牛津大學教授Nick Bostrom撰寫的Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies《超智慧：出現途徑、可能危機，與我們的因應對策》是一本介紹能超越人類智能的機械智能的書。Nick Bostrom從現時的人工智慧研究取徑，找出可能成為超智慧的途徑，並反思這些科技出現後，會否對人類的生命造成威脅，又或者是否有方法做好能力控制及動機選擇。

 

　　現在的科技日新月異，各種AI紛紛出現，Elon Musk曾在Twitter發文表示書本提醒他要對人工智能十分小心，否則可能比核武器更危險！

 

（圖片來源：誠品線上）

 

下一頁：繼續睇Elon Musk書單！看書了解火箭製作！

 

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