打風｜雨傘用得耐唔再跣水？日本節目教一工具+2個Steps快速神還原救返把遮

每次打風落雨或者是夏天下雨天，大家都會帶定一把雨傘，以防萬一。但雨傘用久了，就會發現雨傘的跣水能力好像比之前差了，而雨傘布料還會變軟。可能遇到這個情況，大家都會考慮買過一把新的雨傘。但其實這把舊雨傘有機會仲有得救！日本節目《ZIP！》曾介紹過一個方法修復跣水能力變差的雨傘，2個Steps就可以完成，大家都可以一試，看看能不能成功救「傘」！即睇！

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聽說這個星期又會打風，雨傘是夏天的必需品，但雨傘用得多，跣水能力好像比之前下降了，但還未破損就扔，實在浪費。如果大家都想試一試拯救雨傘的話，可以試一試日本節目《ZIP！》曾教的一個超簡單的方法。

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「家務達人」和田由貴曾在日本節目《ZIP！》上教了一個超快的修復舊雨傘跣水能力的方法，只需要2個Steps：

1. 把雨傘弄濕

2. 用風筒距離10cm左右吹向雨傘布料，一面約吹30秒

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用風筒吹完雨傘布料後，大家就會發現雨傘的跣水能力變好了。原來，雨傘的防水物料上的毛刷會因為雨水、用手觸摸、開合摩擦等原因而塌下來，令到跣水能力變差。

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如果用風筒的熱風去吹乾雨傘布料，防水物料上的毛刷會回復到原本的位置，跣水能力更有機會回復到原來一樣！另外，部分雨褸或雪褸，如果跣水能力變差同樣可以使用這個方法一試，救到的話就不用買新了！