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01/09/2023

全球王室財富排行榜2023出爐！威廉、哈里王子竟十強不入？第一名來自亞洲身家有XXX億！Top10唯一女性王室成員係邊個？

#打工仔 #王室 #全球王室財富排行榜 #財富 #泰王 #威廉王子 #哈里王子 #查理三世 #英國 #丹麥 #身家
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　　全球還有君主制度的國家不多，最為人熟悉的莫過於英國、日本及泰國等國家，大家對威廉王子、哈里王子等名字絕不陌生。即使這些國家仍保留王室，但政治上多由首相或總理掌權。今年美國數據媒體《Stacker》根據名人淨資產數據，公布最新全球王室財富排行榜，發現他們的身家由6,000萬美元到300億美元不等！究竟哪些王室成員最有錢？他們的財富來源又從哪裏來？

 

王室財富排行榜 ｜ 英國王室3成員不入十大？

 

　　英國王室可以說是全球最受關注的王室之一，關於他們的新聞不斷，最轟動的絕對是哈里王子脫離王室，不再用「殿下」的身分。不過哈里夫婦仍然保有「公爵」頭銜，哈里亦可留有王子身分，所以今次的全球王室財富排行榜依然有份上榜！哈里王子的財富主要源於他在英國所擁有的土地，以及在今年出版的《Spare》十分暢銷，令他持有6,000萬美元淨資產，位列第25位！

 

（圖片來源：IG@princeharryofengland）

 

　　至於哈里王子的哥哥威廉王子則擁有1億美元淨資產，位居第20名！與弟弟一樣，威廉王子亦有一部分資產來自於英國土地，當父親查理斯三世成為國王後，威廉王子就繼承了康沃爾公爵領地，另外他身家中有3,000萬美元都是因從已故母親戴安娜王妃的遺產而來。威廉王子是英國王位的第二順位繼承人，相信財富只會有增無減！

 

（圖片來源：IG@princeandprincessofwales）

 

　　而兩位王子的父親英國國王查理三世於今年加冕，原來他的淨資產已高達6億美元，於排行榜佔了第11位的位置，他的財富其中一個來源是康沃爾公爵領地的房地產信託基金，平均一年可獲得2,000至3,000萬美元的收入！

 

（圖片來源：IG@theroyalfamily）

 

下一頁：頭10位唯一女性王室成員是誰？

 

 

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