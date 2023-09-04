威尼斯影展｜梁朝偉成首位華人演員獲終身成就金獅獎！由電視走到電影的黃金時代，台上台下感激香港影壇！即睇得獎感言＋電影電視代表作

第 80 屆威尼斯影展（Venice Film Festival）剛於 8 月 30 日起正式展開，目前最具話題性要數梁朝偉日前獲頒終身成就金獅獎，從《色戒》導演李安手上接過獎項感動落淚一幕！梁朝偉在威尼斯影展記者會上，不忘感激電視台的培育！

獲終身成就獎！梁朝偉感動落淚︰李安，我就知道你會讓我哭！

「電眼影帝」梁朝偉 （2 日）在太太劉嘉玲陪同下出席威尼斯影展，獲頒終身成就金獅獎，並成為首位獲得這項殊榮的華人演員。梁朝偉上台領獎時，即舉起獎座擺出鬼馬表情，接住卻忍不住感動落淚，並對頒獎嘉賓李安說︰「李安，我就知道你會讓我哭！謝謝李安，這樣棒的稱讚，還出自我最敬重的導演兼好友。多謝威尼斯影展，這真的是很大的榮譽！」

（圖片來源︰FB @La Biennale di Venezia）

（圖片來源︰FB @La Biennale di Venezia）

Read More︰亞洲電影大獎5大亮點！梁朝偉再登影帝腦袋空白／洪金寶笑言棄武從文／張婉婷現身頒獎禮

他續以流利英語感謝太太、家人及影迷︰「首先我要多謝我最親愛的太太劉嘉玲，謝謝她的愛及一直以來的支持，也要感謝我的家人、朋友及世界各地的影迷。我很感恩生於香港，也感激香港影壇的栽培，這亦是我的演藝生涯起步點。我想將這獎項跟 41 年來與我合作的每一個人分享，因為這個獎也獻給他們，當然也獻給香港電影，謝謝大家。」

在 Instagram 查看這則貼文 Carina Lau（@carinalau1208）分享的貼文

下一頁︰記者會上感激歷過香港影壇黃金時代！