  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

04/09/2023

威尼斯影展｜梁朝偉成首位華人演員獲終身成就金獅獎！由電視走到電影的黃金時代，台上台下感激香港影壇！即睇得獎感言＋電影電視代表作

#打工仔 #威尼斯影展 #梁朝偉 #終身成就金獅獎 #終身成就獎 #金獅獎 #李安 #劉嘉玲
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　第 80 屆威尼斯影展（Venice Film Festival）剛於 8 月 30 日起正式展開，目前最具話題性要數梁朝偉日前獲頒終身成就金獅獎，從《色戒》導演李安手上接過獎項感動落淚一幕！梁朝偉在威尼斯影展記者會上，不忘感激電視台的培育！

 

獲終身成就獎！梁朝偉感動落淚︰李安，我就知道你會讓我哭！

 

　　「電眼影帝」梁朝偉 （2 日）在太太劉嘉玲陪同下出席威尼斯影展，獲頒終身成就金獅獎，並成為首位獲得這項殊榮的華人演員。梁朝偉上台領獎時，即舉起獎座擺出鬼馬表情，接住卻忍不住感動落淚，並對頒獎嘉賓李安說︰「李安，我就知道你會讓我哭！謝謝李安，這樣棒的稱讚，還出自我最敬重的導演兼好友。多謝威尼斯影展，這真的是很大的榮譽！」

 

（圖片來源︰FB @La Biennale di Venezia）

 

（圖片來源︰FB @La Biennale di Venezia）

 

Read More︰亞洲電影大獎5大亮點！梁朝偉再登影帝腦袋空白／洪金寶笑言棄武從文／張婉婷現身頒獎禮

 

　　他續以流利英語感謝太太、家人及影迷︰「首先我要多謝我最親愛的太太劉嘉玲，謝謝她的愛及一直以來的支持，也要感謝我的家人、朋友及世界各地的影迷。我很感恩生於香港，也感激香港影壇的栽培，這亦是我的演藝生涯起步點。我想將這獎項跟 41 年來與我合作的每一個人分享，因為這個獎也獻給他們，當然也獻給香港電影，謝謝大家。」

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Carina Lau（@carinalau1208）分享的貼文

 

 

下一頁︰記者會上感激歷過香港影壇黃金時代！

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #威尼斯影展 #梁朝偉 #終身成就金獅獎 #終身成就獎 #金獅獎 #李安 #劉嘉玲

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk