  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

05/09/2023

iPhone省電5大方法！用Wi-Fi較省電？Apple教延長電池壽命+充電技巧！原來手機充電不可放這3個位置

#打工仔 #手機 #電池 #充電 #Apple #iPhone電池 #Wi-Fi #流動網絡 #電池壽命 #iPhone
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　現今社會，智能手機已成大部分人的隨身物品，如果出外手機沒有電，有些人更有機會感到不安，所以大家都會晚上叉電才會去睡覺。但手機使用時間愈久，機內的電池就會掉電愈快，有時可能一天至少要充電2次。Apple曾經教大家如何最大限度地延長iPhone電池使用時間和使用壽命，更曾警告大家不要把手機放在某三個位置充電！使用Wi-Fi較流動網絡更省電？如果想延長電池壽命又可以打開手機內甚麼功能呢？

 

　　為了可以延長iPhone電池壽命，大家都可以曾經做過不少事，可能是關掉Wi-Fi、把屏幕亮度較暗等，而想要最大限度地延長電池使用時間和使用壽命，就一定要聽聽Apple的小貼士，另外，更會有一些充電時的小秘訣，大家一齊看看！

 

iPhone省電方法│1. 調整屏幕亮度

 

　　第1個就是要調暗屏幕，大家可以在控制中心將亮度拉到最底。但，可能就會有人認為把屏幕調到最暗，去到一些光線充足的地方，根本看不見！Apple就指，大家可以使用「自動亮度」的功能，只要在iPhone會自動調整屏幕亮度，令到更省電！

 

 

iPhone省電方法│2. 用Wi-Fi或者是流動網絡呢？

 

　　大家使用iPhone時，會喜歡用Wi-Fi或者是流動網絡呢？可能有人認為使用流動網絡會更省電。Apple就指，Wi-Fi 連接比流動網絡消耗更少的電量，所以大家如果要上網，就盡量使用Wi-Fi吧！

 

iPhone省電方法│3.使用低耗電模式

 

　　大家沒有沒用過iPhone的低耗電模式？這是一個可以延長電池使用時間的方法之一，如果大家開啟了「低耗電模式」，iPhone某些功能可能要花較長的時間才能完成或會被停用。但只要你把iPhone充電至 80%，「低耗電模式」就會關閉。若要開啟「低耗電模式」，大家可以前往「電池」，然後選擇「低耗電模式」。

 

 

iPhone省電方法│4.主屏幕和鎖屏App的通知

 

　　當你的電話鎖屏之後，會不會常常因為不同App彈出通知，而喚醒螢幕？如果的電話不停彈出通知，令螢幕長期亮著，是十分浪費電話。大家可以關掉不用或不重要App的通知。

 

iPhone省電方法│5.在信號較差的情況下打開飛行模式

 

　　當你去到一些在信號較差的地方，iPhone會為你搜索信號，在這個時候耗電量就會增加。若你不用撥打或接聽電話的話，可以暫時打開飛行模式。

 

圖片來源：Unsplash @Sten Ritterfeld

 

下一頁：Apple教延長電池壽命技巧

 

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #手機 #電池 #充電 #Apple #iPhone電池 #Wi-Fi #流動網絡 #電池壽命 #iPhone

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

etnet.com.hk