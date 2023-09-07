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07/09/2023

Forbes ︳福布斯2023亞洲最值得關注100家企業名單出爐！邊個地區最多公司上榜？香港屈居第2！一文睇清排行 + 上榜香港企業

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Text: Kennis Wong

　　《福布斯亞洲》「2023亞洲最值得關注100家企業」名單出爐！《福布斯亞洲》主要關注公司是否運用新技術開拓服務不足的市場而決定上榜名單，名單內全是小型公司和初創企業。即睇今年榜單焦點，哪個國家或地區位列榜首？香港又排名第幾？

 

　　今年已是第3年公布該排行榜，上榜的小型公司及初創企業來自13個國家或地區，行業包含生成人工智能、血液的癌症診斷、生物技術、醫療保健、電子商務、零售以及金融等11項類別。榜單入選條件是總部必須位於亞太區，屬於營利私人企業，最新年收入不超過5,000萬美元，截至 8 月 7 日總融資額不超過 1 億美元，最終在500多間公司中選出100強！

 

新加坡蟬聯榜首！獨佔五分一席位大幅拋離！

 

　　新加坡今年有20間公司上榜，十分厲害！大多是企業技術，為其他公司提供服務。如驗證初創公司Accredify 使用區塊鏈技術幫助客戶創建和管理防篡改文檔、圖像和視頻。其合作夥伴包括新加坡會計和企業監管局。Accredify表示已經驗證了超過1,200萬份，收入還比去年多出一倍！可見企業技術值得投資！

 

（圖片來源：Envato）

 

　　除此之外，生物科技與醫療保健亦是大家最關注的科技之一，新加坡Bot MD就是運用人工智能聊天助手幫助醫護人員查找信息、觀察患者並提供患者健康狀況的實時警報，目前服務超過20,000名用戶，讓醫療科技發展得更順利！

 

下一頁：香港15間公司上榜！7間上榜公司受大專院校支援

 

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