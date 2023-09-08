極端天氣暴雨水浸｜天文台取消黑雨警告！山泥傾瀉警告仍生效！邊區雨量超過800毫米？即睇未來9日天氣預測

受到與海葵殘餘相關的低壓槽影響，令到廣東沿岸天氣持續不穩定。在昨日（9月7日）入夜後，天文台約7時45分先後發出局部地區大雨提示及新界北部水浸特別報告。而到下午11時05分發出今年第一個黑色暴雨警告信號，而現時暴雨警告信號已經取消，很多上班一族都會想知下星期會不會繼續下雨、有沒有太陽，好讓自己上班前做足準備，不用在上班的途中成為「落湯雞」！

暴雨警告信號已經取消

香港出現廣泛地區水浸，公共交通嚴重受阻，山泥傾瀉風險極高，政府今日（9月8日）宣布極端情況至少維持至晚上12時。在天文台的「天氣隨筆」，當值預報員指天文台在昨日（9月7日）下午約7時45分先後發出局部地區大雨提示及新界北部水浸特別報告；在昨日下午8時25分發出特別天氣提示，提醒市民廣泛地區可能受大雨影響。昨日下午9時25分有黃色暴雨警告信號，下午9時50分變成了紅色暴雨警告信號。但因為雨勢太大，天文台在昨日下午11時05分發出今年第一個黑色暴雨警告信號。而今次這場雨，天文台總部錄得158.1毫米的一小時雨量（下午11時至午夜12時），是自1884年有記錄以來的最高，十分誇張。

天文台曾一度發出了4個天氣警告，分別為黑色暴雨警告信號、新界北部水浸特別報告、山泥傾瀉警告及雷暴警告。

（圖片來源：天文台）

不過，現時天文台已取消所有暴雨警告信號，只剩下山泥傾瀉警告。截至下午四時，天文台在過去二十四小時錄得超過600毫米雨量，而港島東區及南區的雨量更超過800毫米。天文台提醒，道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。特別要注意的是，因為受大雨影響，有機會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。

示意圖（圖片來源：Unsplash@bangyuwang）

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