黑雨水浸外出要避免的10個黑點！水浸道路出現這情況要小心！屋企水浸停電點算？睇埋暴雨出街裝備

相信今日大家因為大雨、水浸或停電，受到一定的影響。本港受一道低壓槽影響，廣泛地區持續大雨，令到多區大雨、水浸。而政務司司長陳國基在記者會宣布，極端天氣情況將至少維持至今晚午夜12時。這個時候，大家真的要留在安全的地方，但有時候可能真的遇上緊急情況要出外，到底外出要避免去甚麼地方黑點？又需要準備甚麼裝備？如果留在家中，但遇上停電或水浸，又要注意些甚麼？

本港受一道低壓槽影響，廣泛地區持續大雨，令到多區大雨、水浸。這個時候，大家不應外出，但如果必須外出，外出時應避免步行及駕駛至水浸地區。編輯為大家整合了10個外出要避免去地方黑點：

1. 地下停車場

2. 海邊

3. 河邊、河道

4. 洪水上面或已被洪水掩蓋的橋樑

5. 水浸道路（若有產生旋渦的水面、表示排水井和排水溝的蓋子可能打開了）

6. 山坡

7. 隧道

8. 商場地庫

9. 工地旁、臨時建築

10. 水浸的升降機

圖片來源：Unsplash@Vidar Nordli-Mathisen

而消防處都有一些水浸的小貼士：

● 避免涉水而行

● 如不得不涉水逃生，應利用堅固的長物檢測前方的水深和地面是否穩固

● 切勿將車輛駛至水浸地方

● 車輛如被洪水所困，應留在車內

● 如車內水位不斷上升，應爬到車頂暫避

● 切勿嘗試在洪水中行走、游泳或駕駛

● 水浸過後小心觸電

● 水浸後慎防積水及污泥中的蛇蟲或其他動物，免被咬傷

如果大家要出外，或者下星期上班，不想成「落湯雞」，可以帶齊以下落雨出街裝備：

● 雨衣＋雨傘：因為有時雨勢太大，靠一把雨傘，可能都會全身濕，所以可以加上雨衣，減少「濕身」機會

● 風衣或外套：如果「濕身」再出入冷氣地方，會很易著涼，所以要帶一件薄外套

● 防水鞋套或雨靴：避免鞋子濕一整天

● 襪子：如果鞋襪都濕了，可以更換

● 鞋底貼膠布：可有效防跣

● 防水噴霧：可以事先在鞋子表面噴上一層塗層來防止水滴滲入

圖片來源：Unsplash@yujeong Huh

下一頁：遇上停電、水浸要點做？食物安全又點算？