黑雨水浸｜香港百年一遇豪雨成澤國！盤點本港5大罕見天氣現象︰曾歷4次下雪、10次龍捲風？龍捲風哪個月份較常見？

香港各區自昨晚（7日）起持續大雨，天文台在昨晚 11 時 05 分發出今年首個黑色暴雨警告信號後，雨勢加劇，多處也出現嚴重水浸，而九龍、新界東北及港島更成重災區，錄得超過 200 毫米雨量，不只街道、商場被水淹浸﹐多個港鐵站也變成澤國。天文台解釋，與海葵殘餘相關的低壓槽為廣東沿岸帶來暴雨，昨晚 11 時至午夜 12 時錄得一小時雨量為 158.1 毫米，是自 1884 年有記錄以來的最高紀錄。這場百年一遇的豪雨以外，香港又出現過甚麼特殊天氣現象？

【水龍捲】

水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面。而水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低，由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。

2018年6月22日早上，有市民於長洲拍攝到水龍捲。（照片來源：天文台／Kit La）

天文台指，水龍捲主要分為 2 大類型︰第一類是在相對良好的天氣下發生的水龍捲，通常出現在快速發展的濃積雲底下，由於對流雲之下沉氣流到達海面後，會向外擴散造成冷外散氣流，較為常見。在這些冷外散氣流的匯聚區域內，再加上溫暖的海面，便有利這類水龍捲的形成。這類水龍捲的生命週期和移動路徑都較短，一般不會持續超過 20 分鐘。而且當它們登上陸地後，便迅速消散，很少會深入內陸。

（圖片來源：天文台）

第二類水龍捲則通常和猛烈雷暴相關，它們會伴隨著惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上。與第一類不同，這類水龍捲在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。

水龍捲一般出現在熱帶地區和副熱帶地區。早上是發生頻率的高峰時間，其次是在接近黃昏時段。香港也曾驚現過水龍捲，於 1959 年至 2023 間便錄得 42 次，大多於 5 月至 10 月期間的雨季最常見。

2018 年 6 月 7 日黃昏時份，天文台也在長洲東灣拍攝到水龍捲。（圖片來源：天文台）

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