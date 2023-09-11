PayMe新條款｜PayME用戶30天無使用或被停用！幾多日無交易可能被終止帳戶？同場：接受PayMe常見商戶+3大優惠

大家聚餐過後，要付款時，可能最常聽到一句「我先付款，你再PayMe我」。自從有了PayMe及轉數快等工具，生活上真的方便了許多，食飯夾錢不用再為找續而煩惱。但最近，PayMe修訂新條款，到底新條款的內容甚麼？幾時生效？如果你太久沒有用PayMe，可能會停用？另外，今次更會說說PayMe三大優惠！

滙豐銀行旗下電子錢包PayMe早前在電郵中通知用戶，關於PayMe條款及細則的變動，而新條款會在2023年10月7日起生效。但到底新條款是甚麼呢？而當中第13及14項條款將更改為：

● 暫停使用PayMe - 如果你至少30天未有使用PayMe錢包接收或支付任何款項，我們可暫停你使用PayMe

● 終止你使用PayMe - 而當你至少90天未有使用PayMe錢包接收或支付任何款項，我們可終止你使用PayMe

即是如果你30日內未有使用PayMe錢包接收或支付任何款項，可能會被暫停使用；而至少90天未有使用PayMe錢包接收或支付任何款項，可能會被終止使用。但大家其實都不用太過擔心，因為PayMe在網站中指出，如果暫停使用PayMe的話，是會提前 30 天通知客戶。另外，如果你被終止使用 PayMe，PayMe會將儲蓄在 PayMe 內的所有資金轉賬至與你PayMe 賬戶連接的其中一個銀行戶口。

圖片來源：PayMe Email

更多條款可以在官網上查詢。

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