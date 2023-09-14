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14/09/2023

超級富豪 | 最多超級富豪地方Top10！邊個地方「超高淨值人口」最多？中國排第二！香港超級富豪數量跌幅最多？排第幾？

#打工仔 #香港 #超高淨值人口 #超級富豪 #Altrata #2023年全球超級財富報告 #全球 #排名 #排行榜 #UHNW
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Text: Sammy Leung

　　常常都聽「香港有好多有錢人」，但到底香港有多少超高淨值人口，即是超級富豪呢？外國財富數據分析公司Altrata近日發布了《2023年全球超級財富報告》，當中有最近的全球超高淨值人口排名Top10，香港雖然榜上有名，但超級富豪人數暴跌，即睇！

 

　　外國財富數據分析公司Altrata早前發布了《2023年全球超級財富報告》，報告公布了全球超高淨值人口（Ultra high net worth，UHNW）地方的排行榜，超高淨值人口是指淨資產超過3,000萬美元（約2.358億港元）的人，即是超級富豪！不多說，先看看全球UHNW人口最多地方的排行榜！

 

圖片來源：Unsplash@Alexander Grey

 

最多超級富豪（UHNW）地方Top10

 

1.    美國：129,665人（財富總值150,530億美元），人數按年下降4.3%

2.    中國：47,190人（財富總值53,170 億美元），人數按年下降7.1%

3.    德國：19,590人（財富總值23,100億美元），人數按年下降9.3%

4.    日本：14,940人（財富總值14,170億美元），人數按年下降21.9%

5.    英國：14,005人（財富總值14,270億美元），人數按年下降9.2%

6.    加拿大：13,320人（財富總值14,160億美元），人數按年下降1.3%

7.    香港：12,615人（財富總值15,030億美元），人數按年下降23%

8.    法國：11,980人（財富總值12,940億美元），人數按年下降11.9%

9.    意大利：8,930人（財富總值9,870億美元），人數按年下降7.8%

10.    印度：8,880人（財富總值11,440億美元），人數按年增加3.2%

 

圖片來源：Unsplash@ Renan Kamikoga

圖片來源：Unsplash@ Nick Fewings

 

　　UHNW人口排名地方第一名是美國，UHNW人數達129,665人，按年下降4.3%；第二位是中國，UHNW人數達147,190人，按年下降7.1%；第三位是德國，UHNW人數達19,590人，按年下降9.3%。而香港是今次排名中第7名，UHNW人數達12,615人。

 

圖片來源：Unsplash@ Tim Durgan

 

　　不過有一點要留意，香港在Top10中的UHNW人口人數按年下降是最多的，高達23%。在UHNW地區排名十大地區中，只有印度的人口增加，人數按年增加3.2%。全球降幅最大的地區是亞洲，UHNW人口下降約10.9%，人數跌至108,370。報告中指出，下降的原因有很多，好像是中國嚴格的防疫、烏克蘭戰爭等等。

 

　　如果只看城市的話，最多超級富豪（UHNW）Top10城市如下：

 

1.    香港：12,615人，人數按年下降23%

2.    紐約：11,845人，人數按年增加2.3%

3.    倫敦：6,370人，人數按年下降3.6%

4.    洛杉磯：6,205人，人數按年增加1%

5.   舊金山： 4,385人，人數按年增加0.5%

6.   芝加哥 ：4,235人，人數按年增加3.8%

7.   新加坡： 4,160人，人數按年增加13.4%

8.    巴黎： 3,995人，人數按年下降18.1%

9.    東京：3,710人，人數按年下降27%

10.   華盛頓 ： 3,465人，人數按年增加0.1%

 

 

　　UHNW人口排名城市第一名是香港；第二位是紐約；第三位是倫敦。

 

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