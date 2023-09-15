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15/09/2023

WhatsApp推「頻道」新功能！接收第一手資訊，仲有一大好處！教你3個方法追蹤明星、球會！

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Text: Sammy Leung

　　自從大家有了智能手機，Facebook、WhatsApp等App已經成為我們生活的一部分，而每一次這些工具的更新，都會讓人十分期待。近日，WhatsApp宣布將會推出頻道功能，即睇到底這是怎樣一回事！

 

　　WhatsApp宣布將會在超過150 個國家／地區推出「頻道功能」，是單向廣播工具，不同機構、運動隊伍、藝人和思想領袖可以在WhatsApp建立自己的頻道，向追蹤者廣播最新訊息，包括：

 

  • 文字
  • 圖像
  • 影片
  • 貼圖
  • 連結

 

 

　　大家追蹤了想看的頻道之後，一旦管理員發布消息，大家就可以收到最新的資訊。雖然頻道最新動態非雙向對話，但你可以使用表情符號作出回應頻道內容，頻道內的其他人是看不見的。而這項「頻道」功能有一個好處，就是保護雙方的私隱，用戶可以收到重要最新訊息，追蹤者在頻道上在無法看到你的WhatsApp個人資料名稱、個人頭像或電話號碼，保護到管理員和追蹤者的個人資料。

 

 

 

　　另外，大家又怎樣去追蹤自己喜歡的頻道呢？現時有3個方法：

  1. 瀏覽頻道清單：查看所有可追蹤的頻道。系統會根據你的設定，自動篩選清單中顯示的頻道

  2. 查看推薦的頻道：到「最新動態」頁籤底部的尋找頻道部分，查看系統推薦的頻道。你可以查看最新、最活躍和熱門的頻道。

  3. 透過外部連結尋找頻道：頻道管理員可分享連結，大家使用該連結開啟頻道

 

　　大家到時可以怎樣設置頻道呢？方法十分簡單：

 

  1. WhatsApp「最新動態」上點擊「建立頻道」

  2. 輸入頻道名稱等資料，成功！

 

　　因為WhatsApp已測試功能，之後會向更多地區推出，接下來幾個月內都會在香港新增此功能。如果你都想知自己有沒有這個功能，可以按一下等候名單，如果你還沒有頻道功能，就可以在 WhatsApp頻道功能開放時收到通知。

 

 

　　不過，可能大家就會問社群（Communities）跟新功能頻道（Channels），有甚麼分別？社群（Communities）是讓大家將不同群組連繫在一起，有一個渠道統一分享資訊，而社群內的各個群組本身已有連繫，即是成員之間本身已互相認識。但頻道（Channels）中的管理員和追蹤者是未必認識的，大家可以看到機構、藝人等單向廣播最新消息。

 

 

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