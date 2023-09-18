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18/09/2023

玫瑰崗停辦 | 張國榮、陳慧琳超多明星校友！已故神父校長專訪大爆哥哥原本唔係叫Leslie？阿Sa蔡卓妍有「專屬」活動室？即睇更多名人校友

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Text: Kennis Wong

　　擁有64年歷史的私校玫瑰崗學校包辦中小學及幼稚園，16日（星期六）卻突然宣布停辦消息！私立幼稚園及小學部 2024／25 學年起併入香港道爾頓學校，玫瑰崗中學下學年便會停收中一，2025／26學年停辦。原來玫瑰崗學校是一間人才輩出的學校，不少藝人及政界名人都是該校校友，連已故巨星哥哥張國榮也曾在此就讀。消息一出，很多人都感到震驚及可惜，即睇這些校友在校趣事！

 

玫瑰崗學校停辦 ︳ 已故巨星張國榮、翁美玲是校友！哥哥生前支持母校

 

　　玫瑰崗學校於1959年創校，位於灣仔東半山司徒拔道，多位演藝界明星都出身於這間學校，明星校友由一代巨星到新紮藝人都有齊！一代巨星哥哥張國榮及翁美玲是校友，而翁美玲更是由小學讀到中學。謝神父還記得翁美玲曾問學校可否借用拍攝她成長的地方，謝神父聽到後一口答應，說「學校隨時歡迎她回來」，十分友善。

 

　　至於張國榮，不只在演藝界的表演令人難忘，連身為學生時期的哥哥，都令曾任玫瑰崗學校中學部校長、已故天仁神父在專訪上特意提起與他的回憶。謝神父在玫瑰崗舊生會專訪被問到最難忘的校友，他有提到哥哥，大爆哥哥在稱Leslie之前，在中三之前還是叫Bobby，更說「直至他離世前，他都是一位十分支持玫瑰崗的舊生，每當我們有活動希望他來支持，他總會盡量抽空出席。他在百忙中仍繼續支持他的母校，大家均感到非常感動」。他分享哥哥當紅時曾相約下午茶，但身邊很多歌迷及影迷，難以靜靜交談，又說自己不知道他患上抑鬱症，未有機會好好跟他談一下，大感可惜。看來哥哥不只在粉絲們心中留下美好印象，在當時的校長心中，他也是個好學生。

 

（圖片來源：玫瑰崗舊生會）

 

下一頁：兩位歌手曾接受舊生會專訪！

 

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