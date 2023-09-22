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22/09/2023

退休儲蓄 | 匯豐生活質素報告：香港人生活質素低過全球平均分！逾7成人選擇退而不休！最擔心3大問題！退休要有xxx萬儲蓄？

#打工仔 #匯豐銀行 #退休 #財政 #醫療保險 #儲蓄 #安老 #強積金 #健康 #長者 #生活質素報告
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Text: Kennis Wong

　　每日為工作勞碌的你，有沒有想過何時退休？匯豐銀行近日發布首份《生活質素報告》，訪問了內地、香港、印度、馬來西亞、墨西哥、新加坡、阿拉伯聯合酋長國、英國及美國等不同市場，共2,250名受訪者。報告發現香港的生活質素竟然遠低於全球的平均分！更有逾7成人表示退休後會繼續工作！

 

逾7成人選擇退而不休！最關心退休後出現咩問題？

 

　　匯豐銀行首份《生活質素報告》根據受訪者的對身體、心理及財務3方面的看法，以100分評估生活質素，而香港評分為68分，遠低於全球75分的平均分！

 

　　調查的重點落於香港人對退休的看法，發現大家平均希望在60歲退休，以為很多人都渴望不用工作，早日環遊世界？非也！結果竟然是，有超過7成受訪者預計自己退休後會繼續工作，究竟點解？

 

（圖片來源：Envato）

 

　　有67%的本港受訪者指繼續工作是因為想提升財政安全，40%的人是為了得到醫療保險保障。大家主要擔心的問題有三：身體狀況變差、通脹及醫療成本上升！又指出主要靠個人儲蓄、投資收入及退休儲蓄計劃（即強積金）應付未來的退休生活。在大家的預算中，需要110萬美元（約860萬港元），才能擁有舒適退休生活，但目前的儲蓄與目標還相差平均81.5萬美元（約637萬港元），高達74%的差距！你又覺得要多少錢才能安心退休？目標又達成了嗎？

 

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