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26/09/2023

華為新品發布會4大亮點！劉德華驚喜現身任新代言人登微博熱搜/ Beyond名曲回顧里程碑/ 新推旗艦機王、螢幕最大平板

#打工仔 #華為 #發布會 #劉德華 #手機 #代言人 #微博熱搜 #Beyond #回顧 #旗艦機王 #平板
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Text: Louise Yuen

　　華為昨日（25 日）於深圳舉行秋季全場景新品發布會，一口氣推出 7 款新品，由智慧手機、平板電腦、智慧電視、智慧手錶至耳機都有。除了新手機、新平板，發布會一大亮點就是邀劉德華擔任新手機品牌代言人，昨日更登上微博熱搜第二位。

 

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華為新品發布會｜亮點 01︰劉德華任新手機代言人！全新「非凡大師」旗艦機王Mate 60 RS

 

　　華為在發布會上推出全新超高端手機品牌「ULTIMATE DESIGN 非凡大師」，機身以陶瓷設計，更加入稀土元素，價格近 $1.2 萬人民幣起，料將成「萬元機皇」。另一亮點是由劉德華擔任 Mate 60 RS「非凡大師」高端系列的品牌大使，多年前網上流傳劉德華自拍照，發現他使用的是華為手機曾引起網上熱話，這次他更在發布會上驚喜現身，回顧演藝生涯之餘，亦提到自己對「非凡大師」的理解，以及心中的非凡大師人物，令「劉德華 非凡大師」昨日更一度登上微博熱搜第二位。

 

（圖片來源︰微博截圖）

（圖片來源︰華為官網）

 

華為新品發布會｜亮點 02︰華為史上螢幕最大平板電腦

 

　　除了新手機，華為推出史上螢幕最大平板電腦的 MatePad Pro 13.2 也廣受關注，螢幕尺寸增至 13.2 吋困固然是一大賣點，該機更是首款支援「星閃」無線連結技術的平板，加上全新手寫筆 M-Pencil，據說書寫效果媲美實體紙筆。

 

（圖片來源︰華為官網）

 

華為新品發布會｜亮點 03︰全球首款隔空觸控電視產品V5 Pro

 

　　華為也發表了全球首款隔空觸控電視 V5 Pro，配合「華為靈犀」指向遙控技術，這款 98 英寸的沉浸式巨 mon 可以讓大家感受到「玩手機一樣玩電視」的體驗。

 

（圖片來源︰華為官網）

 

華為新品發布會｜亮點 04︰唱住 Beyond《光輝歲月》回顧華為里程碑

 

　　有趣的是發布會結尾時，由華為研發人員組成的合唱團現場演唱 Beyond 的《光輝歲月》國語版，大螢幕播放著華為 2003 年推出首部手機、2013 年開設全球首家授權體驗店、華為手機銷售突破 2 億台等大事回顧，全場大合唱，加上台上台下一起搖動手機燈，場面震撼，因而被形容為「華為史上最燃的發布會」。

 

 

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