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26/09/2023

貧富懸殊 | 香港最高、最低家庭收入相差57.7倍！最窮每月只咁多錢過活！樂施會報告：每5人有1人貧窮！邊個行業是在職貧窮重災、最多人持續失業？

#打工仔 #劏房 #租金 #疫情 #樂施會 #家庭 #失業率 #最低工資 #貧富懸殊 #經濟活躍人口 #墟市 #失業
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Text: Kennis Wong

　　疫情過後，經濟環境終於開始復常，正當大家以為財政狀況得以改善，原來香港貧富差距愈大愈大，最低與最高收入家庭甚至相差57.7倍之多！樂施會早前發表《香港貧窮狀況報告2023》，分析政府統計處數據，發現今年第一季度的香港整體貧窮率達20%，有超過136萬人處於貧窮狀態，即是每5個就有1個人貧窮！即睇香港人貧窮情況及樂施會建議！

 

貧富懸殊 ︳疫情後貧窮人口有增無減！最低與最高收入家庭差距57.7倍！

 

　　是次報告的重點分為疫情前後的貧窮家庭變化，以及經濟活躍人口貧窮問題等。根據政府統計處數據，將香港家庭月收入中位數分為十等分，第一等分為最貧窮，第十等分為最富裕。樂施會回望 2019年未發生疫情前，兩者的差距為34.3倍，最貧窮家庭只有$3,500收入，而最富裕則有$12萬！以為貧距問題已經屬於嚴重？實情距離是有增無減！2022年已達至47.3倍，直到2023年第一季更是高達57.7倍！第一等分家庭僅得$2,300的收入生活，而第十等分則有$132,600，可以說是「貧者愈貧，富者愈富」，4年間最富裕家庭大幅拋離最貧窮家庭逾20倍，情況十分兩極！

 

（圖片來源：Unsplash）

 

家庭月入中位數按十等分計算

 

2019年

第一等分：$3,500

第五等分：$25,000

第十等分：$120,000

 

2022年第一季

第一等分：$2,700

第五等分：$24,800

第十等分：$127,600

 

2023年第一季

第一等分：$2,300

第五等分：$25,300

第十等分：$132,600

 

下一頁：邊個行業是在職貧窮重災區？

 

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