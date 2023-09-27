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27/09/2023

中秋節2023｜月餅捐贈、月餅盒回收懶人包！港九新界都有！月餅罐換Lush裸裝產品/ $20奇華優惠券

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Text: Louise Yuen

　　每年中秋，大家也會收到各方親友送出的月餅，若擔心數量太多吃不完，今年繼續有多個機構收集月餅及回收月餅盒活動，減少浪費的同時，與有需要人士分享節日祝福。

 

月餅捐贈2023｜惜食堂︰9.29日前截止！港九新界設過百個月餅回收箱

 

　　惜食堂今年聯同太古地產、新世界集團、屈臣氏集團、領展等推出「剩餘月餅捐贈計劃」，即日起至 9 月 29 日可把香港政府認可公司製造的月餅捐贈至月餅回收箱，且需符合未開封、獨立包裝、未過有效食用日期、非需冷藏等條件。惜食堂的月餅回收點多達多達 130 個，而且遍布港九新界，總有一個喺左近。

 

詳情︰www.facebook.com/FoodAngelHK 

 

 

 

 

詳情︰www.facebook.com/FoodAngelHK

 

下一頁︰回收月餅盒！換Lush裸裝產品/ $20奇華優惠券

 

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