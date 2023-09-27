自駕遊｜運輸署開放網上申請國際車牌！交齊文件10個工作天內寄到手！有咩條件先用到新服務？

近年不少人喜歡旅行時自駕遊，可以不受時間、交通限制地遊走在不同景點。不過國際車牌只有一年有效期，每當有效期屆滿，要不是郵寄申請，就要親身到運輸署辦理手續，好不麻煩。運輸署昨日（26 日）宣布推出全新網上申領國際駕駛許可證服務，網上申請、交齊文件即可，省卻於運輸署牌照事務處大排長龍的時間，方便得多！

大家只要透過具有數碼簽署功能的「智方便+」帳戶，或持個人數碼證書認證，便可經香港政府一站通網站辦妥申請程序，先填委資料再上傳個人近照及地址證明，最後以信用卡或「轉數快」付 $80 申請費，即可收到確認通知書。運輸署指，收到網上申請後一般可於 10 個工作天內，將成功申請的國際駕駛許可證以掛號方式寄給申請人，無須親身前往牌照事務處。若大家想即日收證，或者要還原基本步，前往運輸署牌照事務處親身辦證了。

（圖片來源︰政府新聞處）