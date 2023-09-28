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28/09/2023

Google踏入25 周年！公開你可能不知的7個冷知識︰點解叫Google/憑咩撼贏其他搜尋器/ 幾時開始主頁有Doodle插畫/遊戲

#打工仔 #Google #搜尋引擎 #搜尋器 #電郵 #地圖 #瀏覽器 #史丹福大學
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Text: Louise Yuen

　　貴為搜尋引擎界龍頭的 Google 剛踏入 25 周年，不知大家有否發現，一打開搜尋主頁，其Doodle 也換上生日限定設計，跟大家一起回顧過去 25 年 Google  標誌的演變。Google 由搜尋器起家，慢慢延伸至電郵、地圖、影片網站、瀏覽器等領域，逐步成為大家日常生活中不可或缺的一部分，今次跟大家分享幾個你可能不知道的 Google 冷知識，到底一代科技巨擘是如何練成？

 

1.    Google 點樣起家？

 

　　兩位創辦人 Larry Page 和 Sergey Brin 早在 1995 年就在史丹福大學認識，據說兩人初次見面幾乎一言不合，後來慢慢變得投契，並合力在宿舍開發出一個名為「Backrub」的搜尋引擎，後來才改名為 Google。當時這個搜尋引擎成功引起學術界及矽谷投資者的興趣，直至1998 年 8 月，Sun 聯合創辦人 Andy Bechtolsheim 投資了 10 萬美元，Google Inc. 也正式成立。

 

（圖片來源︰Google Map）

 

2.    點解依家叫 Google？

 

　　Google，源自同音的數學詞語「Googol」，意思是 10 的 100 次方，1 後面有 100 個零，代表兩人希望這搜尋引擎可以「匯整全球資訊，令這些資訊世界通行且更有用」。

 

3.    Google Search 差啲賣畀人？

 

　　當時 Larry Page 和 Sergey Brin 正攻讀博士學位，但開發搜尋引擎實在花費太多時間，於是曾考慮將 Google 以 100 萬美元出售給另一家搜尋引擎公司 Excite，可惜對方覺得若搜尋資訊太方便，用家反而會減低使用網站的時間，所以即使收購價下調至 75 萬美元，對方仍然不為所動。

 

4.    Google Search 有咩過人之處撼贏其他搜尋引擎？

 

　　Google 搜索引擎在 1998 年正式推出，開創了一個可以輕鬆在數百萬個網頁中尋找資訊的時代。有別於傳統搜尋方法，Google Search 採用 PageRank 演算法，依照不同網站的受歡迎程度及關聯性，排列搜尋結果次序，不但精確分析網站間的關係，方便大家更快獲得想要的資訊，同時使用方法也夠簡單，只要輸入關鍵字即可免費找到相關資訊，逐步改變大眾搜尋資料的習慣。

 

5.    幾時開始有 Google Doodle 遊戲？

 

　　公司創立初期，Google 伺服器的主頁就由 Lego 砌成，直至 1998 年因 Larry 和 Sergey 去內華達沙漠參加火人祭慶典，於是推出首個「Doodle」，直接在 Google 標誌中加入火柴人，告訴網站瀏覽者所有員工都「不在辦公室」。後來主頁標誌在不同節慶、偉人紀念日，都換上不一樣的幽默插畫、小動畫或遊戲，更貼心地據照使用者的所在地區而定。

 

2019 年中秋節 (中國、香港、台灣、馬來西亞)（圖片來源︰Google）

2022 年沈殿霞 77 歲冥誕（圖片來源︰Google）

2023 年紀念司康誕生（圖片來源︰Google）

 

6.    Google 仲有咩重要產品？

 

　　繼 Google Search 之後，品牌第二個產品 — Gmail 也在 2004 年 4 月 1 日問世。要知道當時的電郵容量普遍只以 MB 計，Gmail 卻可提供足足 1GB 儲存空間，解決當時免費信箱容量不足的問題。翌年 Google 再推出劃時代的 Google Map，開展了 Google 地圖環遊世界拍攝街景的旅程。原來這個電子地圖最初是由兩位澳洲人 Neil Gordon 及 Stephen Ma 一同研發， 2004 年 10 月被 Google 收購並發展到今天。其後高科技企業 Android 及影片平台 YouTube 亦先後被 Google 看中並收購。

 

（圖片來源︰Google）

 

7.    Google 由 2010 年代已經開始用人工智能？

 

　　Google 旗下人工智能研發企業 DeepMind，在 2017 年利用 AlphaGo 成功擊敗世界冠軍李世乭，向世界展示了人工智能的潛力。隨著人工智能應用越趨廣泛，Google 也在 2018 年推出「AI for Social Good」計劃，其中一個項目就是印度的洪水預報系統。由於印度因洪水問題引發的死亡事件數量佔全球百分之二十，因此 Google 利用人工智能創建洪水預測模型，更精準地預測洪水發生的時間和地域，希望以人工智能的技術造福社會。

 

（圖片來源︰Google）

（圖片來源︰Google）

 

同場加映：Google 搜尋 3 大隱藏祕技

 

　　Google 搜尋多年來加入了各項實用功能，如即時翻譯、計算機、單位換算等，原來還設有 3 大隱藏功能，如哼歌搜索，只要對 Google 應用程式的「哼歌搜索」功能哼唱出旋律，Google 就會利用人工智能音樂識別技術配對相應歌曲。另外 Google 有「多重搜尋」，允許用戶同時使用文字和圖像搜索相關資料，例如：只要拍攝一張餐具組合的照片，並加入「咖啡几」作為關鍵詞，便會出現相應的搜尋結果。最後一個是「搵食」功能，只要在 Google 搜尋輸入你想要的食物關鍵字，例如：米線、炸雞，就可以立即找到最近位置而又提供相關菜式的餐廳！此外，只要輸入食品名稱如「燒賣」，搜尋結果會顯示更多相關資料，包括：食品簡介、營養成分、菜式起源等。

 

（圖片來源︰Google）

 

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