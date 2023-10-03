颱風小犬明午進香港800公里！天文台預告掛1號風球、高見35度！幾時開始狂風驟雨？打風與否睇呢2個因素！（附未來9日天氣預報）

颱風小犬｜繼熱帶氣旋小犬昨日（2 日）增強為強颱風，天文台指小犬將於明日下午進入本港 800 公里範圍，並預告明晚將發出一號戒備信號。天文台指，強颱風小犬在正午 12 時集結在高雄之東南偏東約 520 公里，預料向西北移動，時速約 12 公里，移向台灣南部一帶並繼續增強。未來一兩日受外圍下沉氣流影響，華南沿岸極端酷熱，最高氣溫普遍達35度，但局部地區有驟雨及雷暴。

（圖片來源︰FB @天文台）

同時預料小犬會移近廣東東部沿岸，隨後可能沿廣東沿岸及其鄰近海域向偏西方向移動，並受東北季候風影響逐漸減弱，但對本港天氣的影響視乎其減弱速度及與珠江口距離。若其減弱速度較慢，並較接近珠江口一帶，該區星期五及週末期間風勢頗大，亦有狂風驟雨。天文台日前也在官網提到，電腦模式對小犬隨後發展仍然存在分歧，主要有以下3個情境：

1. 進入南海東北部，受乾燥東北季候風影響，有可能沿廣東沿岸海域移動，強度會逐漸減弱

2. 進入南海東北部，並維持較高強度

3. 在台灣附近向東北轉向

若小犬橫過台灣南部，會受台灣地形影響，加上「小犬」進入南海東北部時會在較乾燥的東北季候風影響下減弱。在此情境下，「小犬」對廣東沿岸的影響將視乎其減弱速度。沿岸地區風勢會較大及有驟雨。

但是若「小犬」採取較南路徑（情境二），由於受台灣地形影響較小，將維持較高強度進入南海東北部，本周後期廣東沿岸天氣可能顯著轉壞及有狂風驟雨。在情境三中，位於華南的高空反氣旋較弱，「小犬」將受西北太平洋高空反氣旋的引導氣流影響而在台灣附近轉向東北移動。在此情境下，廣東沿岸主要受東北季候風影響而較為乾燥。

未來9日天氣預報

10月4日（星期三）︰28℃ 至 35℃

10月5日（星期四）︰28℃ 至 34℃

10月6日（星期五）︰26℃ 至 32℃

10月7日（星期六）︰24℃ 至 29℃

10月8日（星期日）︰24℃ 至 29℃

10月9日（星期一）︰24℃ 至 30℃

10月10日（星期二）︰25℃ 至 31℃

10月11日（星期三）︰26℃ 至 32℃

10月12日（星期四）︰26℃ 至 32℃