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04/10/2023

美國《時代》雜誌評選全球最佳公司排名！科技巨企穩佔頭4位！Apple屈居第二？冠軍打破「同工不同酬」待遇差異！香港企業只有呢間上榜！

#打工仔 #TIME #時代雜誌 #全球最佳公司 #科技公司 #科技巨企 #Microsoft #Apple #Alphabet #Meta #Accenture #怡和集團 #Jardine Matheson
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　　美國《時代》（Time）雜誌早前公布年度全球最佳公司（World's Best Companies of 2023）名單，即使多間美國科技巨企今年初經歷裁員潮，不過他們依然投資、員工以及環保方面表現出色，尤其 Microsoft 更撼嬴 Apple 登榜首，而 Google 母公司 Alphabet 及 Meta Platforms 則分別排第三、四位，平分秋色。香港又有邊間企業上榜？

 

　　《時代》雜誌聯合統計資料公司 Statista 評選全球最佳公司，按員工滿意度、環境、社會和公司治理（ESG 或可持續發展）等數據，為全球 750 家企業進行評估。調查指，排行第一的Microsoft 在最近的財政年度營收高達 720 億美元，比 2020 年增長 63%，同時其碳排放量亦降低了 0.5%。另一亮點是，微軟的少數族裔和女性員工平均薪酬竟超越男性同事，扭轉討論多時的「同工不同酬」待遇差異。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

　　怡和集團（Jardine Matheson）則是唯一上榜的香港企業，其業務內涵蓋超市、食品、餐飲、家品、酒店至物業投資，像惠康、7-11、萬寧、宜家及美心等港人熟悉的品牌都屬怡和集團旗下，今次亦以 77.46 分排《時代》全球最佳公司的第 665 位，員工滿意度排名 384，可持續發展排名則 705 位。

 

（圖片來源︰Jardine Matheson）

 

美國《時代》雜誌評選全球最佳公司排行榜︰

 

1    Microsoft（美國）— 96.46 分

2    Apple（美國）— 96.36 分

3    Alphabet（美國）— 95.18 分

4    Meta Platforms（美國）— 94.85 分

5    Accenture（愛爾蘭）— 94.43 分

6    Pfizer（美國）— 93.75 分   

7    American Express（美國）— 92.46 分

8    Electricite de France（法國）— 92.40 分

9    BMW Group（德國）— 91.95 分

10    Dell Technologies（美國）— 91.59 分

11    LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton（法國）— 91.35 分

12    Delta Air Lines（美國）— 91.13 分   

13    Enel（意大利）— 91.00 分

14    Starbucks Corp（美國）— 90.96 分

15    Volkswagen Group（德國）— 90.81 分

 

完整名單按此

 

 

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