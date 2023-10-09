Uber 聯同HKTaxi新推「按錶收費的士」！可用信用卡付款！額外連接逾1萬名的士司機

不少人每次趕時間都會在街上截的士，但遇上今日般的「落波日」，眼前一輛的士也沒有、用App call的士又遲遲未有回音，令人好煩躁！好消息是， Uber最近與HKTaxi合作讓大家在app上可選「按錶收費的士」行程，輕鬆預約的士！

（圖片來源：Uber）

大家現時可以在Uber app上選取Uber Taxi或Uber私家車，預約時已標明價錢，然後以信用卡預先付款，十分方便；不過即日起Uber app新增「按錶收費的士」行程，把Uber用戶串聯額外1萬名以上的士司機，讓大家無縫地預約由 HKTaxi 的士司機提供的按錶收費的士服務，完成整個行程後，便會以綁定了的信用卡收費。HKTaxi司機夥伴同時又能以熟悉的收費模式運作，接觸到更多的乘客可說是Win-Win雙贏！

「按錶收費的士」行程

1. 於Uber App預約行程

2. HKTaxi司機出發到目的地，然後按錶計算車費

3. 完成行程後以綁定信用卡收費

在Uber App上可以找到「按錶收費的士」行程。

（圖片來源：Uber）

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