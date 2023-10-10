大學生薪酬｜各代大學生初入職收入中位數出爐！最新一代收入竟不及92年人工？即睇自己嗰代入職5年人工加幅快定慢

大學生一畢業，都會想找一份好工作，但人工好、福利又好的工作可遇不可求，大家還記得自己畢業第一年出來工作的薪金是多少嗎？近日新青年論壇公布了多年來具有大學學歷人士的收入中位數，結果發現最新一代的年輕人收入中位數升接近歷史高位，但仍未及30年前的人工中位數，即睇最新一代的有大學學歷人士的收入中位數是多少！

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新青年論壇早前利用了從1987年至2022年期間政府統計處的綜合住戶統計調查數據，公布了《香港各世代大專生收入比較研究報告》，當中比較了不同年代、不同收入水平大學畢業生的收入差異，而報告中一共分了8個世代，當中的年齡是以2022 年計的：

● 第一代：1963至1967年出生（55-59歲）

● 第二代：1968至 1972年出生（50-54歲）

● 第三代：1973至 1977年出生（45-49歲）

● 第四代：1978至 1982年出生（40-44歲）

● 第五代：1983至 1987年出生（35-39歲）

● 第六代：1988至 1992年出生（30-34歲）

● 第七代：1993至1998年出生（25-29歲）

● 第八代：1998至2002年出生（20-24歲）

最新一代過半數人擁有大學學歷

在報告中指出，對比不同世代在20-24歲時擁有大學學歷的勞工比例，分別如下：

● 第一代：2.1%

● 第二代：4.6%

● 第三代：11.3%

● 第四代：16.3%

● 第五代：22.8%

● 第六代：30.3%

● 第七代：41.5%

● 第八代：53.0%

這項數據反映擁有大學學歷的勞工比例不斷增加，由第一代的2.1%到第八代已增加至53.0%，過半數人擁有大學學歷。

圖片來源： Unsplash@Andy Wang

不同年代大學生初入職收入中位數

另外，報告中更找出了不同年代大學生初入職收入中位數，先看看他們一開始賺多少！

● 第一代（1987年）：$14,330

● 第二代（1992年）：$17,543

● 第三代（1997年）：$17,426

● 第四代（2002年）：$15,532

● 第五代（2007年）：$15,965

● 第六代（2012年）：$14,796

● 第七代（2017年）：$15,856

● 第八代（2022年）：$17,424

最新數據顯示，最年輕世代（即第八代）的初入職收入大幅回升，收入中位數由第一代大學學歷勞工於1987年的$14,330上升至第二代於1992年的$17,543，之後就開始下跌，直到第六代是最低位，於2012年只有$14,796。而第七代在2017年回升至$15,856，而最新第八代升至於2022年時$17,424，不過第八代（即1998至2002年出生）的初入職收入中位數仍未及30年前1992年$17,543的最高位。

圖片來源： Unsplash@Dan Freeman

工作5年加薪最多竟是第一代

而在加人工方面又是如何呢？到底那一個年代的人，在工作5年後，加薪是最多的？報告中有指，研究由 20-24 歲到 25-29 歲之收入增長幅度，升幅最高的分別是第一代由1987年的$14,330，在 5年後增加至$23,391，足足增加了63.2%，為各世代的第一名；第二名是第二代大學學歷勞工由1992年的$17,543上升至1997 年$26,809，升幅逹52.8%；第三名是第七代從 2017年$15,856升至2022 年的$23,233 ，升了46.5%。

在工作5年後，加薪增長幅度：

● 第一代：$23,391（+63.2%）

● 第二代：$26,809（+52.8%）

● 第三代：$23,668（+35.8%）

● 第四代：$21,770（+40.2%）

● 第五代：$20,345（+27.4%）

● 第六代：$21,141（+42.9%）

● 第七代：$23,233（+46.5%）

● 第八代：／