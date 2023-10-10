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10/10/2023

大學生薪酬｜各代大學生初入職收入中位數出爐！最新一代收入竟不及92年人工？即睇自己嗰代入職5年人工加幅快定慢

#職場 #打工仔 #大學生 #畢業 #工作 #人工 #薪金 #新青年論壇 #大學學歷 #收入中位數 #收入
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Text: Sammy Leung

　　大學生一畢業，都會想找一份好工作，但人工好、福利又好的工作可遇不可求，大家還記得自己畢業第一年出來工作的薪金是多少嗎？近日新青年論壇公布了多年來具有大學學歷人士的收入中位數，結果發現最新一代的年輕人收入中位數升接近歷史高位，但仍未及30年前的人工中位數，即睇最新一代的有大學學歷人士的收入中位數是多少！

 

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　　新青年論壇早前利用了從1987年至2022年期間政府統計處的綜合住戶統計調查數據，公布了《香港各世代大專生收入比較研究報告》，當中比較了不同年代、不同收入水平大學畢業生的收入差異，而報告中一共分了8個世代，當中的年齡是以2022 年計的：

 

●　第一代：1963至1967年出生（55-59歲）

●　第二代：1968至 1972年出生（50-54歲）

●　第三代：1973至 1977年出生（45-49歲）

●　第四代：1978至 1982年出生（40-44歲）

●　第五代：1983至 1987年出生（35-39歲）

●　第六代：1988至 1992年出生（30-34歲）

●　第七代：1993至1998年出生（25-29歲）

●　第八代：1998至2002年出生（20-24歲）

 

最新一代過半數人擁有大學學歷

 

　　在報告中指出，對比不同世代在20-24歲時擁有大學學歷的勞工比例，分別如下：

 

●　第一代：2.1%

●　第二代：4.6%

●　第三代：11.3%

●　第四代：16.3%

●　第五代：22.8%

●　第六代：30.3%

●　第七代：41.5%

●　第八代：53.0%

 

　　這項數據反映擁有大學學歷的勞工比例不斷增加，由第一代的2.1%到第八代已增加至53.0%，過半數人擁有大學學歷。

 

圖片來源： Unsplash@Andy Wang

 

不同年代大學生初入職收入中位數

 

　　另外，報告中更找出了不同年代大學生初入職收入中位數，先看看他們一開始賺多少！

 

●　第一代（1987年）：$14,330

●　第二代（1992年）：$17,543

●　第三代（1997年）：$17,426

●　第四代（2002年）：$15,532

●　第五代（2007年）：$15,965

●　第六代（2012年）：$14,796

●　第七代（2017年）：$15,856

●　第八代（2022年）：$17,424

 

　　最新數據顯示，最年輕世代（即第八代）的初入職收入大幅回升，收入中位數由第一代大學學歷勞工於1987年的$14,330上升至第二代於1992年的$17,543，之後就開始下跌，直到第六代是最低位，於2012年只有$14,796。而第七代在2017年回升至$15,856，而最新第八代升至於2022年時$17,424，不過第八代（即1998至2002年出生）的初入職收入中位數仍未及30年前1992年$17,543的最高位。

 

圖片來源： Unsplash@Dan Freeman

 

工作5年加薪最多竟是第一代

 

　　而在加人工方面又是如何呢？到底那一個年代的人，在工作5年後，加薪是最多的？報告中有指，研究由 20-24 歲到 25-29 歲之收入增長幅度，升幅最高的分別是第一代由1987年的$14,330，在 5年後增加至$23,391，足足增加了63.2%，為各世代的第一名；第二名是第二代大學學歷勞工由1992年的$17,543上升至1997 年$26,809，升幅逹52.8%；第三名是第七代從 2017年$15,856升至2022 年的$23,233 ，升了46.5%。

 

　　在工作5年後，加薪增長幅度：

 

●　第一代：$23,391（+63.2%）

●　第二代：$26,809（+52.8%）

●　第三代：$23,668（+35.8%）

●　第四代：$21,770（+40.2%）

●　第五代：$20,345（+27.4%）

●　第六代：$21,141（+42.9%）

●　第七代：$23,233（+46.5%）

●　第八代：／

 

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