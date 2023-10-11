  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

11/10/2023

滙豐中產報告 ｜ 香港富裕階層平均33歲成百萬富翁！平均幾多歲做千萬富翁？退休成本至少幾多？即睇中產門檻

#打工仔 #第一桶金 #人生計劃 #滙豐 #調查 #富裕 #滙豐卓越理財 #中產 #財務需求 #流動資產
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　你在幾歲時賺到你的「第一桶金」？有沒有比你的人生計劃提早完成這目標呢？早前，滙豐公布了一份調查報告，當中有指香港富裕階層平均於 33 歲賺取「第一桶金」，到底他們預計自己幾時有擁有千萬港元流動資產呢？而他們又認為自己要存多少錢才能退休呢？

 

　　滙豐早前推出了「滙豐卓越理財2023新中產報告」，主打探討香港中產財務需求和目標，對1,098名年齡介乎 24至64 歲，流動資產規模達$100萬的人士進行線上或線下的調查。在這份報告中指出，香港富裕階層人士平均在33歲時賺取「第一桶金」，即個人流動資產達到$100萬。但對於他們來說，他們認為中產的門檻是$637萬流動資產。

 

 

每17名便有1名45歲提早成千萬富翁

 

　　而調查中的受訪者都有信心自己可以在62歲成為千萬富翁，但其實每 17名受訪者便有1名（6%）平均在45歲就提早達標，流動資產達$1,000萬。滙豐指分析他們的資產組合，發現這部分人的投資方式較進取，平均將 70%的流動資金投放在不同類型的金融資產上；而流動資金少於$1,000萬的受訪者的40%流動資金屬於無風險的存款。

 

退休成本至少666萬 四分一父母助子女18歲或之前上車

 

　　大家這樣努力賺錢，都是想有一個好的生活及未來。對於退休方面，調查中指出很多受訪者認為至少有666萬才可以退休，超過一半受訪者都低估了退休成本。另外，有94%會將子女列入財富規劃；54%受訪者更會把子孫納入規劃中。部分父母更會協助子女上車，所以17%中產的下一代在18歲已有一套物業；受訪家長打算為每位子女留下 1.3 個物業，44%受訪父母指將會資助子女置業，平均資助約$193萬：

 

●　每10個父母有4個：協助子女結婚時上車

●　四分一受訪父母：協助子女年滿18歲或之前置業

 

 

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #第一桶金 #人生計劃 #滙豐 #調查 #富裕 #滙豐卓越理財 #中產 #財務需求 #流動資產

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk