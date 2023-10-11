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11/10/2023

網上騙案3大新招！公開7個「有伏」呃錢投資App！入WhatsApp假網頁即被偷帳戶！一招識別詐騙電話？

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Text: Louise Yuen

　　近期網上騙案的招式層出不窮，警方近期在官方防騙專頁「守網者」中分享多個網上騙案新招，當中最貼身要數製作 WhatsApp 登入版面的假網站，待大家留下電話號碼、驗證碼等資料後，直接騎劫該 WhatsApp 帳戶！另外騙徒還設冒牌的投資 app 或平台，點名公開 7 個「高危有伏」的投資 app 取騙大額本金，「大戶」最高損失逾 $400 萬元！至於手機的 SMS 短訊同樣有伏，原來顯示為「HKSARG」的 SMS 發送者也不一定由政府發出！即睇更多詳情。

 

網上騙案新招 01：假冒WhatsApp登入版面偷帳戶！

 

　　WhatsApp 騙案並非新鮮事，除了騙取驗證碼騎劫戶口、假冒親友要求幫忙購買點數卡或滙款，最近騙徒又有新招騎劫大家的 WhatsApp 帳戶！原來騙徒用「WhatsApp」作為關鍵字於 Google 投放廣告，把假網站的廣告在搜尋結果中置頂。只有大家搜尋網上版 WhatsApp
版面時，誤點入 WhatsApp 登入版面的假網站，並留下電話號碼、驗證碼等，騙徒便能登入其帳戶，不用收假冒 WhatsApp 釣魚短訊或透露驗證碼，一樣誤墮「搜尋器優化中毒」（SEO poisoning）的圈套。

 

（圖片來源︰FB @CyberDefender 守網者）

 

　　「守網者」專頁建議，大家不應盡信搜尋器置頂的結果，尤其標示為「贊助」的搜尋結果；或者把常用的連結直接放入瀏覽器的書簽（bookmark），方便下次重訪該網站。點擊任何連結前亦應留意網址是否有異樣，如收到突如其來的轉款、借錢或經濟援助要求，致電對方核實清楚。除此之外，大家也該避免接聽不明的視像電話，以防對方利用 AI 技術把大家的樣貌移花接木，並假冒受害人向親友要求匯款，騙取金錢。

 

　　另外，WhatsApp 具有自動識別可疑連結的功能，萬一偵測到可疑字元，系統就會出現警告提示大家，所以點擊連結時，記得留意警示。

 

（圖片來源︰FB @We Think Digital Hong Kong）

 

下一頁︰

 

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