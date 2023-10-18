  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

18/10/2023

秋天轉涼 ｜ 冷氣收爐前要洗？清洗隔塵網注意這點！台灣電力公司教5 Steps轉季清潔保養冷氣機

#開冷氣 #入秋 #換季 #冷氣機 #清潔 #保養 #冷氣 #台灣電力公司 #冷氣清潔
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　天氣開始轉涼，大家回到家中還有開冷氣嗎？入秋後，除了你的衣服要換季，冷氣機原來都要清潔保養，別以為隨便關閉冷氣機的電源就可以。台灣電力公司曾在社交平台發文教大家5大基本步驟在換季時為冷氣清潔保養，十分簡單的，一齊看看吧！

 

　　在冬季轉春季或者春季轉夏季時，很多人都會打開很久沒用過的冷氣機，在開機前都會先清潔一下。但原來在夏季轉秋季，冷氣功成身退的一刻，都是十分重要的，因為在冷氣收爐前，我們是需要為冷氣機作清潔及保養，令明年使用時都可以維持良好效能，減低故障的機會。台灣電力公司曾在Facebook發文教大家換季5大步驟清潔保養冷氣機，自己動手做，十分容易的。

 

換季清潔保養冷氣機Step 1：關閉電源

 

　　首先，清潔時為了為避免觸電，事前記得要將冷氣機的總電源關閉，拔掉插頭。

 

換季清潔保養冷氣機Step 2：清潔面板及冷氣外部

 

　　第二步就是將外殼及出風口葉片抺一下，把沾在上面的灰塵擦乾淨。大家都可以根據污糟的程度，使用清潔劑擦拭。

 

圖片來源：envato

 

換季清潔保養冷氣機Step 3：清洗冷氣內部框

 

　　第三是將冷氣裝飾框拆下，再用清水清洗。

 

換季清潔保養冷氣機Step 4：清洗隔塵網

 

　　之後就到隔塵網了，大家可以用清水洗乾淨，或者是用中性清潔劑洗，記得不可以太大力哦！重點來了，洗乾淨隔塵網後，大家會怎樣弄乾？提提大家，記得要拭乾或放在陰涼地方下吹乾，千萬不要放在陽光下曝曬，這有機會令隔塵網脆化或變形。

 

圖片來源：envato

 

換季清潔保養冷氣機Step 5：開啟送風模式

 

　　最後一件事就是清潔冷氣後，要開啟冷氣的送風模式1至2小時，令到機器內殘留的濕氣可以吹乾，因為這些濕氣會令內部發霉，影響機器運作及使用年限。

 

　　最後，台灣電力公司指，如果清潔冷氣時發現太多灰塵或有發霉情況，建議請專業師傅來清洗。

 

　　除了以上5 Steps，網上還有一個冷氣機收爐小貼士，就是記得要清走機底盤污水，特別是窗口式冷氣機。因為冷氣機機底充滿積水或污垢，污水除了易滋生細菌，更會令機件發霉或生鏽，所以可以請專業師傅來清洗。

 

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#開冷氣 #入秋 #換季 #冷氣機 #清潔 #保養 #冷氣 #台灣電力公司 #冷氣清潔

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【今日知昔】九龍城寨有30條街？！到底九龍城寨有咩主要街道同建築？

etnet.com.hk