重陽連假交通 | 10.22香港單車節尖沙咀、紅磡封路！ 3日連假九巴、城巴特設掃墓路線經將軍澳、曾咀等7個墳場！睇埋轉乘優惠

重陽3日連假即將到來！相信大家這幾天應該會去掃墓，或是應應節郊遊登高，但要注意的是10月22日適逢香港單車節，大家如果會駕車祭祖，或者打算在當日外出的話，要留意新界南、九龍西及尖沙咀多處將會臨時封路，事前記得計劃好路線！而九巴、城巴在3日連假會有特別巴士服務，接駁多區掃墓地點，即睇長假期交通安排！

香港單車節：尖沙咀、紅磡封路至近下午6時、多條巴士路線及小巴改道

重陽3日連假其中一大盛事是香港單車節！賽事於10月22日舉行，分為50公里至30公里，由尖沙咀東梳士巴利道近帝國中心出發，終點就在於梳士巴利道香港文化中心對面。雖然50公里及30公里單車賽事比賽路線主要圍繞九龍地區，但亦會經過青馬大橋、汀九橋等主要交通路線。因應賽事安排及進度，位於新界南及九龍西的賽事沿途路段亦將會有暫時封路安排。

（圖片來源：香港單車節Facebook）

賽事途經路線

1. 50公里單車賽事：途經九龍公園徑、柯士甸道西、雅翔道天橋、佐敦道、連翔道、西九龍公路、長青隧道、青馬大橋、汀九橋，然後折返，經南灣隧道、昂船洲大橋，前往尖山隧道後，再經西九龍公路及沿去程賽道返回終點

2. 30公里單車賽事：與50公里單車賽事相若，但不會途徑青馬大橋、汀九橋及尖山隧道

由於選手們會在車路上馳騁，所以尖沙咀東市政局百週年紀念花園一帶的道路，包括梳士巴利道、麼地道、麼地里和科學館道，以及紅磡繞道和紅磡道，亦會因應單車節其餘活動及賽事，由凌晨1時封閉至下午約5時45分。期間會有144條巴士路線及15條專線小巴路線將會分階段改道、縮短路線、暫停服務或臨時遷站，直到道路重開。

另外，受汀九橋（往九龍方向）封閉影響，由新界西經屯門公路或大欖隧道前往機場及大嶼山的車輛需改經荃灣路、荃青交匯處、青荃路、青荃橋、担杆山交匯處及青衣北岸公路前往青馬大橋。如果大家想準備駕車，又或者乘搭的交通工具會經過這些路線，記得及早改變行程方便自己！

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