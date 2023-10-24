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24/10/2023

退休生活 | 2023全球退休金指數排名！亞洲只有一個地方入Top10！香港MPF評級為C+？即睇各地區退休金充足度、可持續性、制度完整性

#打工仔 #退休大計 #退休生活 #規劃 #退休金 #退休 #排名 #排行榜
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　　大家有沒有想過自己的退休大計？為了有理想的退休生活，很多人在年輕時或中年時都會開始規劃，若有優厚退休金，真的減輕退休不少負擔。近日，有公司發布了2023全球退休金指數，即睇哪一個地方奪得榜首，而香港在這一方面又獲評甚麼等級？

 

　　諮詢公司Mercer近日發布了《美世CFA協會2023全球退休金指數》，當中有47個地方的退休制度評級及評分，而退休金指數的評分標準共分為3部分，分別是充足性（福利、政府支持等）、可持續性（退休金覆蓋範圍 、公共開支等）及完整性（制度、營運成本等），最後會得出一個分數：

 

●　A級 - 80分以上

●　B+級 - 75分至80分

●　B級 - 65分至75分

●　C+級 - 60分至65分

●　C級 - 50分至60分

●　D級 - 35分至50分

●　E級 - 35分以下

 

　　先看看2023全球退休金指數的Top10地方！

 

2023全球退休金指數Top10

 

第1名.荷蘭 85分（A級）（充足性：85.分、可持續性：82.4分、完整性：87.7分）

第2名.冰島83.5分（A級）（充足性：85.5分、可持續性：83.8分、完整性：80分）

第3名.丹麥81.3分（A級）（充足性：82.5分、可持續性：82.5分、完整性：77.8分）

第4名.以色列80.8分（A級）（充足性：77分、可持續性：82.7分、完整性：84.4分）

第5名.澳洲77.3分（B+級）（充足性：70.7分、可持續性：78.4分、完整性：86.1分）

第6名.芬蘭76.6分（B+級）（充足性：77.4分、可持續性：65.6分、完整性：90.9分）

第7名.新加坡76.3分（B+級）（充足性：78.8分、可持續性：71.6分、完整性：77分）

第8名.挪威74.4分（B+級）（充足性：79.4分、可持續性：59.4分、完整性：87.8分）

第9名.瑞典74分（B+級）（充足性：72.1分、可持續性：75.6分、完整性：75分）

第10名.英國73分（B+級）（充足性：77.3分、可持續性：62.7分、完整性：80.6分）

 

圖片來源：Unsplash @Azhar J

 

　　在今次的2023全球退休金指數中，第一名是A級85分的荷蘭，報告中指出，第一名的荷蘭退休金制度正在改革，由集體退休金轉為更個人化，為退休人士繼續提供非常好的福利，所以評分最高。而其他A級地方有冰島、丹麥及以色列。而在亞洲中，新加坡的排名是最高的，以76.3分排在第7位，獲評B+。

 

圖片來源：Unsplash @ Nguyen Thu Hoai

 

下一頁：香港排第幾？即睇熱門退休地方退休金指數排名

 

 

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