中國胡潤百富榜出爐！農夫山泉鍾睒睒第3年蟬聯中國首富！邊個財富增長¥1,000億？李嘉誠父子排名下跌！即睇20大排名+上榜富豪生肖統計

今年的中國百富榜終於出爐！近日，胡潤研究院發表了最新的《胡潤百富榜》，當中農夫山泉創辦人鍾睒睒再度成為中國首富，他已連續3年登上中國富豪的榜首。而在這份報告中，還提到最多財富增長及最多富豪的所屬生肖，即睇詳細上榜富豪Top10。

胡潤研究院發表了《2023胡潤百富榜》，上榜企業家財富計算的截止日期為2023年9月1日，今年一共有1,241位個人財富達50億元人民幣以上的企業家登上排行榜，比去年減少5%，一共減少了64人。而在上榜創業家總財富方面，今年則比去年下降4%，即1兆人民幣。先看看首3名中國富豪是甚麼來頭！

圖片來源：Unsplash @Li Yang

首3名中國富豪為鍾睒睒、馬化騰、黃崢

第一位是69歲的農夫山泉創辦人鍾睒睒，其財富基本上與去年持平，以4,500億元人民幣，連續3年成為中國首富。第二位是52歲的騰訊馬化騰，其財富比去年增長650億人民幣，足足增加了30%，達到2,800億元人民幣，今年上升3位，是繼2020年之後重回第二名；報告中指出，其財富增長主要歸功於增長的遊戲業務及騰訊派發的美團股份。而第三名是43歲的拼多多黃崢，其財富比去年增長1,000億人民幣（59%），以2,700億元人民幣的財富成為第三名，更是今年榜單上財富增長最多的企業家。

圖片來源：胡潤百富榜

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