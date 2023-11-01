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01/11/2023

Apple最新Scary Fast發表會懶人包！新版MacBook Pro有新色、最平$12,999入手！新登場M3晶片有咩賣點？

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Text: Louise Yuen

　　Apple 繼 9 月新品發表會之後，昨日（31 日）再舉行第 2 場快閃秋季發表會，以「Scary Fast」為名，短短 30 分鐘重點介紹 Mac 的新動向，當中重頭劇當然落在自家研發的全新 M3 晶片上，同時 Apple 也推出配備新版晶片的 MacBook Pro，指定型號更有太空黑新色，最平 $12,999 就能入手！

 

（圖片來源︰Apple）

 

　　全新 M3 晶片系列主要分為 M3、M3 Pro 及 M3 Max，是首款採用 3 納米技術製造的個人電腦晶片，同時在 GPU 加入「動態快取」（Dynamic Caching）的革新技術，即時分配硬件中本機記憶體的使用，從而提升 GPU 圖像處理的能力，用起來更快速、有效率。另外 M3 晶片的 GPU 也加入全新彩現功能，包括網格著色及首度於 Mac 登場的硬件加速光線追蹤（Ray Tracing），可以運算出更準確的陰影和反射效果，大家用新款 MacBook 玩遊戲時，埸景就更逼真、更有代入感了。

 

（圖片來源︰Apple）

 

　　隨 M3 晶片新登場，Apple 也推出全新 MacBook Pro，像配備 M3 的 14 吋 MacBook Pro，對比配備 M1 的 MacBook Pro 速度及散熱系統都有所提升，由學生、音樂人至剪片師都適用；配備 M3 Pro 的 MacBook Pro 則有更出色的效能表現，支援更多統一記憶體，速度更比配備 M1 Pro 的 16 吋型號快達 40%，可應付程式編寫人員、研究人員繁複流程的工作。最後是配備 M3 Max 的 MacBook Pro 比配備 M1 Max 的 MacBook Pro 快達 2.5 倍，配備最快速 Intel 處理器，同時又可支援高達 128GB 的統一記憶體，可以滿足到對電腦要求高的機械學習程式設計師、3D 藝術家和影片剪接師等。

 

　　值得一提，配備 M3 Pro 或 M3 Max 的 MacBook Pro 更採用全新太空黑色，外觀更型格。新 MacBook Pro 售價由 $12,999 起，即日起已可預訂，直至11 月 4 日正式公開發售。

 

（圖片來源︰Apple）

 

　　MacBook Pro 以外，Apple 亦推出搭配 M3 晶片的新款 24 吋 iMac，不只超薄設計加上多色選擇，就連 Safari 速度、生產力 app 如 Microsoft Excel 同樣提升 30%，不論工作、玩樂統統更有效率，售價由 $9,999 起。

 

（圖片來源︰Apple）

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