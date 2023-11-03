內地公眾假期2024 | 國務院公布7大節日假期！春節連放8日！內地香港紅日撞足9日！北上即睇邊啲紅日相撞避開人潮！

還有一個多月就2024年喇！現在全球全面復常，大家可以周圍飛，又可以北上玩幾日，大家開始睇定來年紅日公眾假期未？除了留意香港哪些日子是紅日，如果經常北上遊玩，都可留意埋內地假期！國務院辦公室早前公布內地公眾假期安排，當中有不少跟香港紅日重疊；無論你想趁熱鬧，抑或想避開人潮，都要留意！

內地紅日 | 春節連放8天！還有2大節日放長假？

內地一向著重農曆新年、勞動節及國慶等節日，除正日外，亦會額外多放幾天，讓民眾聚首一堂慶祝，遠赴城市工作的都可以回鄉探親！因此，明年春節將有連續8天假期，由2月10日放假至17日，4日及18日（星期日）上班；國慶緊隨其後，由10月1日放到10月7日，共有7天，9月29日（星期日）及10月12日（星期六）上班，而勞動節總共亦有5天假期，由5月1至5日，4月28日（星期日）至5月11日（星期六）上班。

內地部分節假日安排

1. 元旦：1月1日，與周末連休。

2. 春節：2月10日至17日放假調休，共8天。2月4日（星期日）、2月18日（星期日）上班。

3. 清明節：4月4日至6日放假調休，共3天。4月7日（星期日）上班。

4. 勞動節：5月1日至5日放假調休，共5天。4月28日（星期日）、5月11日（星期六）上班。

5. 端午節：6月10日放假，與週末連休。

6. 中秋節：9月15日至17日放假調休，共3天。9月14日（星期六）上班。

7. 國慶日：10月1日至7日放假調休，共7天。9月29日（星期日）、10月12日（星期六）上班。

（圖片來源：Envato）

與香港假期撞足9日！

經常北上玩樂的大家注意！內地市民習慣於長假期返鄉，屆時無論香港，抑或內地往返的交通都會十分多人，而且內地很多店舖也不會營業，所以兩地共同放假的日子絕對不是好選擇！看看元旦、農曆新年、清明、勞動節等各個節日都是香港人請幾日就可放長假，又撞正內地連假的日子，大家可以考慮避開這些日子前往內地！

閱讀更多：香港打工仔2024年請假攻略！

內地春運情況（圖片來源：晴報）

香港請假攻略及與內地假期相撞日子

1. 元旦

請假日期：2024年1月2至5日

請假攻略：請4日放9日（2023年12月30月至2024年1月7日）

內地假期相撞日子：12月30日至1月1日

2. 農曆新年

請假日期：2024年2月14至16日

請假攻略：請3日放9日（2024年2月10至18日）

內地假期相撞日子：2月10日至17日

3. 清明節

請假日期：2024年4月2至5日

請假攻略：請3日放10日（2024年3月29月至4月7日）

內地假期相撞日子：4月4日至6日

4. 勞動節

請假日期：2024年5月2至3日

請假攻略：請2日放5日（2024年5月1月至5日）

內地假期相撞日子：5月1日至5日

5. 端午節

請假日期：2024年6月11至14日

請假攻略：請4日放9日（2024年6月8月至16日）

內地假期相撞日子：6月8至10日

6. 中秋節

請假日期：2024年9月16至17日

請假攻略：請2日放5日（2024年9月14月至18日）

內地假期相撞日子：9月15日至17日

7. 國慶

請假日期：2024年9月30日

請假攻略：請1日放4日（2024年9月28月至10月1日）

內地假期相撞日子：10月1日至7日