08/11/2023
求職者爭崩頭！求職競爭最競烈美國公司Top 20！no.1每日每個空缺收84份申請！Apple、Microsoft、Amazon都輸畀佢？可口可樂都上榜！
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
每次找工作，大家都會把自己的CV寄去心儀的公司，以爭取一個面試的機會。而在公司方面，每次一有職位空缺都會收到海量的應徵者的履歷，而當中一些較出名或福利好的大型公司，可能會出現幾百人爭一個職位的情況。近日，有公司研究了LinkedIn招聘訊息，列出求職者競爭最激烈的公司，一齊看看有沒有你想入職的公司！
履歷製作網站Resume.io利用了LinkedIn，看看用家申請各公司職位空缺情況，研究了求職競爭最競烈美國公司，當中包括了不同行業，銀行、金融、服裝、零售、科技公司等等。最後Resume.io公布了競爭最激烈的美國公司，一齊先看看這首20間公司的空缺平均會有多少份申請！
圖片來源：Unsplash @zhang kaiyv
首20間求職者競爭最激烈的美國公司（每日每個空缺平均應徵申請數目）：
1. Netflix（84.87）
2. Amazon（73.25）
3. Microsoft（57.90）
4. Apple（53.74）
5. Meta（52.42）
6. Oracle（49.22）
7. Tesla（48.65）
8. S&P Global（46.69）
9. Victoria's Secret & Co（46.51）
10. Goldman Sachs（41.31）
11. Pepsico（39.90）
12. Stitch Fix（37.12）
13. Mondelez（36.57）
14. Exxon Mobil Energy （35.34 ）
15. Coca-Cola（33.54）
16. Airbnb（33.47）
17. Walt Disney（33.32）
18. Alphabet（32.65）
19. IBM（32.33）
20. FIGS（30.38）
圖片來源：Unsplash@Venti Views
圖片來源：Unsplash@ Matthew Manuel
在今次的排名中，首7位都是科企，第1名是大家都十分熟悉的Netflix，其每日每職位空缺應徵者申請人數達84.87；第二是 Amazon，人數是73.25；第三則是Microsoft，人數是57.9，競爭相當激烈。而可口可樂、Airbnb及華特迪士尼都上榜，大家又想不想去這些公司呢！
etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱