英文排名 | 全球英語能力排行榜出爐！新加坡登no.2！香港上升2名差過菲律賓、馬來西亞！香港人邊個年齡層英文最好？即睇Top30地方排名+分數

在香港生活，不多不少都會接觸到英語，而在公司對外對內的電郵溝通及文件多數都以英語為主，大家認為自己的英語水平如何呢？最近，有一間教育機構公布了2023年全球英語能力排名及分級，當中亞洲首三位都不是香港，香港今次得份多少，又排名第幾？

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香港日常用語中英夾雜，大部分香港人使用英文作基本溝通可以算是沒難度，但大家認為香港人的英語好不好呢？教育機構EF一共調查220萬名非英語母語成年人，找出了2023年全球英語能力排名。一齊先看看排行榜上的首30個地方及分數：

1. 荷蘭（647）

2. 新加坡（631）

3. 奧地利（616）

4. 丹麥（615）

5. 挪威（614）

6. 瑞典（609）

7. 比利時（608）

8. 葡萄牙（607）

9. 南非（605）

10. 德國（604）

11. 克羅地亞（603）

12. 希臘（602）

13. 波蘭（598）

14. 芬蘭（597）

15. 羅馬尼亞（596）

16. 保加利亞（589）

17. 匈牙利（588）

18. 斯洛伐克（587）

19. 肯尼亞（584）

20. 菲律賓（578）

21. 立陶宛（576）

22. 盧森堡（575）

23. 愛沙尼亞（570）

24. 塞爾維亞（569）

25. 馬來西亞（568）

26. 捷克（565）

27. 尼日利亞（562）

28. 阿根廷（560）

29. 香港（558）

30. 瑞士（553）

在今次調查中，被評為英語是卓越水平，得分均在603分以上，全球英語第1名是荷蘭，得分為647；第2名是新加坡，得分為631；第3名是奧地利，得分為616。新加坡以631分的成績，成為10強中唯一個亞洲地方，成為亞洲第一！

荷蘭(圖片來源：Unsplash @Azhar J )

在亞洲地方上，菲律賓、馬來西亞及香港的英語水平同屬高級程度。全球英語能力排名第20位的菲律賓得分578；第25位的馬來西亞得分568，而香港得分只有558，排名第29，比2022年上升2位，打進首30位。其他亞洲地方包括：第49名的韓國、第58名的越南、第82名的中國及第87名的日本。

(圖片來源：Unsplash @Aaron Burden)

先看看香港的數據，英語能力排名分數較高的年齡層是31至40歲，平均得分有570，而香港島的人士分數是較高的。在全球綜合來看，18至20歲的年輕人的英語分數明顯下降，報告指年輕人學習進度有機會受疫情影響。

香港(圖片來源：Unsplash @Siriwan Leowratsamee)