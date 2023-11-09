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09/11/2023

騙案新招 | 誤信優惠廣告！6人下載毒App被黑客入侵轉走$68萬！守網者4招防中伏！假扮淘寶客服呃錢？見到這些字眼要小心

#打工仔 #騙案 #Pantry熱話 #黑客 #社交平台 #騙局 #呃錢 #銀行 #內地旅行團 #WhatsApp #防騙視伏App #守網者 #防騙視伏器 #詐騙 #短訊 #黑客入侵 #淘寶 #SMS #廣告
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Text: Kennis Wong

　　現在北上旅遊十分方便，只要打開一些旅遊App，就能輕鬆獲取最新資訊，有時還可以即時捕捉到最抵著數，超值套票及服務任你揀，不少人都會下載幾個「傍身」！不過最近「守網者」接獲幾宗報案，指被宣傳吸引下載旅遊App後被騙財！究竟騙徒點入手？大家可以如何提防？

 

非官方途徑下載App！受害人一共被騙$68萬元

 

　　見到社交平台上超吸引廣告，如平價2日1夜遊內地旅行團、包車服務、入油優惠等，千萬不要立刻「心心眼」，因為隨時是騙徒、黑客偷走金錢的第一步！「守網者」最近接獲至少6宗有關報案，受害人均在被社交平台廣告或白撞WhatsApp訊息吸引，輾轉被誘騙在Android手機下載「第壹商城」、「港澳商城」、「88雜貨舖」等App後，其網上銀行存款遭轉走，合共損失$68萬元！

 

　　有一名男苦主看到一個名為「金歐旅遊」的專頁出售平價旅遊套票，並經WhatsApp 聯絡客戶服務員。對方向男子發送連結，要求安裝「港澳商城」App，並登記會員以取得優惠。該男子不虞有詐，下載毒App並輸入銀行戶口登入憑證，豈料其銀行帳戶隨後被轉走$24萬元。

 

（圖片來源：守網者Facebook）

 

閱讀更多：名人投資廣告有機會是詐騙！

 

毒App以惡意程式碼「操控」！一下載即中伏

 

　　明明這些旅遊App看似正常，為甚麼一下載就立刻被轉走金錢？原來這些毒App本身含有惡意程式碼，安裝時取得苦主們允許完整操作權限後，黑客便可遙距操控手機，取得大家的SMS短訊、擷取鍵盤按鍵記錄，甚至執行手機內的任何App。黑客還十分「聰明」，會不定期製作各類社交專頁和更改毒App名稱，還會把它包裝成不同款式的工具，例如影片播放器，與一些電話內的真App幾可亂真，令大家提防之心降低！

 

　　「守網者」建議大家以4招提防被黑客入侵，看看大家有沒有做好這些預防措施，不要讓騙徒有機可乘！

 

4招提防黑客入侵建議：

 

1. 切勿從非官方渠道下載手機App

2. 切勿允許App存取不合理的權限

3. 若懷疑安裝了惡意程式碼，應把手機還原至出廠設定以徹底清除惡意程式碼

4. 如有懷疑，在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入專頁名稱、網址、電話，即時評估風險

 

下一頁：同場加映：假扮淘寶客服都係騙徒手法之一！

 

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