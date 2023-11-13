大學排名｜QS最新亞洲大學排名！港大重回三甲！呢間連升６位排第17！十強名單中國佔4間！中國邊間蟬聯榜首？

國際高等教育研究機構 Quacquarelli Symonds（QS）早前公佈 2024 年亞洲大學排名，北京大學蟬聯榜首，香港大學則比去年躍升兩位，高居第 2，新加坡國立大學則緊隨其後排名第 3。即睇本港大學表現如何？哪間還打入亞洲十大排行榜？

香港大學

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大學排名｜THE世界大學最新學科排名公開！香港6間大學上榜！港大教育學科高居全球第6！城大、中大邊科並列第45位？

QS 亞洲大學排名每年按學術聲譽、僱主聲譽、師生比例、國際研究網絡、每篇論文的引用率和每位教師的論文數目、擁有博士學位的員工、外籍教師比例和國際學生比例等 11 個指標評分，評選出亞洲頂尖大學。今年上榜的大學數量更為歷年之冠，涵蓋了 856 間來自全球 25 個國家或地區的大學。

單計香港就有 10 間院校上榜，除了重返亞洲三甲的港大，中文大學、科技大學、城市大學、理工大學、浸會大學也打入首100 位，而且大部分院校排名均有進步，像中大由去年的 12 位升至第 10 位，打入亞洲十大；城大則連升六位排名第 17，為本港上榜院校中升幅最多的。科技大學則由去年的第 14 名微跌一名至第 15 位。

城市大學

數到整體的亞洲大學排名，北京大學蟬聯亞洲第一寶座，新加坡國立大學跌一位，排名第 3 。而清華大學及新加坡南洋理工大學則並列第 4 位。

QS 2024 年亞洲大學排名



第 1 位︰北京大學（中國）

第 2 位︰香港大學（香港）

第 3 位︰新加坡國立大學（新加坡）

第 4 位︰南洋理工大學（新加坡）

第 4 位︰清華大學（中國）

第 6 位︰浙江大學（中國）

第 7 位︰復旦大學（中國）

第 8 位︰延世大學（韓國）

第 9 位︰高麗大學（韓國）

第 10 位︰中文大學（香港）

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