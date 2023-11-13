  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

13/11/2023

大學排名｜QS最新亞洲大學排名！港大重回三甲！呢間連升６位排第17！十強名單中國佔4間！中國邊間蟬聯榜首？

#國際高等教育研究機構 #亞洲大學排名 #北京大學 #香港大學 #新加坡國立大學 #中文大學 #科技大學 #城市大學 #理工大學 #浸會大學
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　國際高等教育研究機構 Quacquarelli Symonds（QS）早前公佈 2024 年亞洲大學排名，北京大學蟬聯榜首，香港大學則比去年躍升兩位，高居第 2，新加坡國立大學則緊隨其後排名第 3。即睇本港大學表現如何？哪間還打入亞洲十大排行榜？

 

香港大學

 

Read More︰

大學排名｜THE世界大學最新學科排名公開！香港6間大學上榜！港大教育學科高居全球第6！城大、中大邊科並列第45位？

 

　　QS 亞洲大學排名每年按學術聲譽、僱主聲譽、師生比例、國際研究網絡、每篇論文的引用率和每位教師的論文數目、擁有博士學位的員工、外籍教師比例和國際學生比例等 11 個指標評分，評選出亞洲頂尖大學。今年上榜的大學數量更為歷年之冠，涵蓋了 856 間來自全球 25 個國家或地區的大學。

 

　　單計香港就有 10 間院校上榜，除了重返亞洲三甲的港大，中文大學、科技大學、城市大學、理工大學、浸會大學也打入首100 位，而且大部分院校排名均有進步，像中大由去年的 12 位升至第 10 位，打入亞洲十大；城大則連升六位排名第 17，為本港上榜院校中升幅最多的。科技大學則由去年的第 14 名微跌一名至第 15 位。

 

城市大學

 

　　數到整體的亞洲大學排名，北京大學蟬聯亞洲第一寶座，新加坡國立大學跌一位，排名第 3 。而清華大學及新加坡南洋理工大學則並列第 4 位。

 

QS 2024 年亞洲大學排名

第 1 位︰北京大學（中國）

第 2 位︰香港大學（香港）

第 3 位︰新加坡國立大學（新加坡）

第 4 位︰南洋理工大學（新加坡）

第 4 位︰清華大學（中國）

第 6 位︰浙江大學（中國）

第 7 位︰復旦大學（中國）

第 8 位︰延世大學（韓國）

第 9 位︰高麗大學（韓國）

第 10 位︰中文大學（香港）

 

完整名單按此

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#國際高等教育研究機構 #亞洲大學排名 #北京大學 #香港大學 #新加坡國立大學 #中文大學 #科技大學 #城市大學 #理工大學 #浸會大學

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【得獎名單】etnet chill賞你「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk