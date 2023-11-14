中國高淨值家庭排行榜出爐！胡潤報告：中國有211萬戶家庭擁千萬資產！香港有幾多千萬家庭？僅次北京上海！邊個城市增長最多？

內地研究機構「胡潤研究院」發布了《中信保誠人壽「傳家」胡潤百富2023中國高淨值家庭現金流管理報告》，訪談及調查25歲以上來自不同行業的高淨值人群，得出中國富裕及高淨值家庭數量，香港在全中國最多千萬家庭中排第幾？邊個城市增長最快？

擁$600萬元人民幣家庭超過500萬戶！香港有幾多千萬家庭？

高淨值是指一般有1,000萬人民幣以上資產淨值的人，經過胡潤研究院的調查，發現全國有518萬戶擁有600萬元人民幣家庭淨值的「富裕家庭」，而「高淨值家庭」，即擁有千萬元的家庭就有211萬戶，至於坐擁億元身家的「超高淨值家庭」就有13.8萬戶！

你是不是「高淨值家庭」其中之一？細看每個城市的「千萬家庭」數量，香港排名第三，有21.5萬戶！比第二名的上海（27.1萬戶）少5.6萬戶；至於位列榜首的是北京，共有30.6萬戶！不過北京並非增長最快的城市，反而是第2名的上海「高淨值家庭」規模增幅最快，按年增加3%！

擁有最多千萬元家庭淨值的「高淨值家庭」城市排名

1. 北京：30.6萬戶

2. 上海：27.1萬戶

3. 香港：21.5萬戶

4. 深圳：8萬戶

5. 廣州：7.3萬戶

中國的高淨值族群覺得需要提高風險意識才能降低未來現金流量風險，而具體措施包括「資產配置多元化」、「合理使用負債工具」等，他們更認為「不能只關心流入，更要防範風險」，又要「先保證勞動性收入，再去探討資本性收入」。年輕時期不應只顧工作再及時行樂，而是「養老要早做準備」！另外調整資金配置結構（34%）和配置年金險（33%）也降低未來現金流風險的重要措施。

中國高淨值族群認可具體提高風險意識措施排名（滿分為10分）

1. 資產配置多元化：7.59分

2. 合理使用負債工具：7.56分

3. 不只關心流入，更要防範風險、避免暴雷：7.55分

4. 先保證勞動性收入，再去探討資本性收入：7.52分

5. 養老要早做準備：7.48分