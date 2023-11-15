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15/11/2023

WhatsApp 2大新功能︰一招升級通話安全度免洩漏IP / 增新版群組語音對話！同現時Group Call有咩分別？

#打工仔 #WhatsApp #WhatsApp騙案 #IP位址 #群組語音對話 #通話安全 #通話安全 #語音對話 #WhatsApp新功能
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Text: Louise Yuen

　　WhatsApp 近日再推出全新保護功能，主要針對 WhatsApp 通話時的安全問題，保護大家的互聯網通訊協定（IP）位址，防止騙徒入侵。同時 WhatsApp 也增設新版群組語音對話（Voice Chat），最貼心只彈訊息提醒，而非來電提示，即睇 WhatsApp 新功能詳情。

 

WhatsApp新功能｜01 通話安全升級！由官方伺服器轉駁所有通話

 

　　WhatsApp 通話目前主要分為雙方點到點地直接對話，以及透過官方伺服器轉駁連線，雖然前者的通話音質較好，但卻有機會向對方透露自己的 IP 地址。 WhatsApp 為防大家在通話期間洩露 IP 位址，最近增設轉駁所有通話至 WhatsApp 伺服器功能，原理是系統不直接連結大家的通話，反而透過 WhatsApp 伺服器轉駁通話，這樣可以避免向通話對象透露 IP 位址。即睇新功能設定教學︰

 

1.    打開 WhatsApp 的設定頁面，然後點按私隱。

2.    點按進階。

3.    開啟或關閉在通話中保護 IP 位址。

 

（圖片來源︰Engineering at Meta）

 

WhatsApp新功能｜02 新版群組語音對話！只彈訊息提醒而非來電

 

　　除了通話上的安全新設定，WhatsApp 也推出全新群組「語音對話」（Voice Chat）功能，讓大家與大型群組內的成員保持聯繫。全新「語音對話」與現有的「群組語音通話」（Group Voice Call）不同之處在於︰當大家開始「語音對話」後，其他群組成員只會收到訊息提醒（notification）而非來電，任大家選擇是否加入對話，同時避免打擾到正忙於工作的成員。目前 WhatsApp 率先開放擁有 33 名成員或以上的大型群組使用此項功能。

 

（圖片來源︰Whatsapp）

 

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