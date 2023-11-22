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22/11/2023

房委會停車場加租$30至$180！幾時開始？一次過睇私家車時租/ 日泊/ 24小時泊車位收費加幾多

#打工仔 #房委會停車場 #房委會 #停車場 #元旦 #私家車 #電動車
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Text: Louise Yuen

　　房委會日前宣布轄下停車場將連續 2 年加租，明年 1 月 1 日起將上調收費，私家車和輕型貨車露天及有蓋泊車位的月租收費分別上調 $120 及 $140，電單車露天及有蓋泊車位月租收費則分別上調 $30 及 $40，而大型巴士露天及有蓋泊車位月租收費分別上調 $160 及 $180。

 

　　截至 2023 年 9 月底，房委會轄下 194 個停車場提供共約 34,000 個泊車位，主要以月租收費供當邨居民使用，而其中約有 3,700 個則為時租泊車位，供訪客使用。房委會指，轄下停車場的現行月租收費普遍比同類停車場收費較低，為了令收費貼近市場收費水平並確保房委會財政穩健，2024 年起將輕微上調房委會轄下各類泊車位的月租收費。

 

 

　　私家車、輕型貨車及電單車的時租收費亦將上調 $1；而私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則分別上調 $5 及 $10。房委會亦表示：「為配合政府把電動車輛充電服務市場化的措施，我們會留意政府在轄下停車場徵收電動車輛充電費的最新安排並考慮適時於房委會轄下的時租泊車位徵收電動車輛充電費。」

 

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