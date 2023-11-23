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23/11/2023

房協朗然6大FAQ！市價62折起！設會所配家電 / 三房單位最大658呎 / 戶戶有露台！邊度睇示範單位？一文睇晒位置、售價、申請資格、截止日期

#打工仔 #房協 #資助房屋 #朗然 #安達臣道 #單位配套 #會所 #示範單位
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Text: Louise Yuen

　　房協將推出第 5 個資助房屋項目「朗然」，位於安達臣道 R2-3 用地，貫徹「實而不華」建築風格，不只間格四正實用，更引入瑞典北歐式 Lagom 概念，打造出簡約舒適的生活空間。全新資助房屋項目共設 422 個單位，以市價 62 折出售，最平 255.5 萬便可上車。到底「朗然」位置在哪？有甚麼配套設施？售價是多少？又有甚麼申請資格？即睇房協的朗然 FAQ 懶人包。

 

房協朗然FAQ｜01 位置在哪？

 

　　「朗然」位於觀塘安禧街 18 號，所在地本來是安達臣道石礦場，可欣賞到周邊山巒景觀。最新資助房屋分為 2 座，共設 422 個單位，每座樓高 14 層（包括地下及地庫停車場)。單位實用面積介乎 303 至 658 平方呎，包括一房、二房及三房戶型，當中兩房單位佔總數 8 成，預計於 2025 年年底落成。

 

 

下一頁︰公開一房至三房戶型售價！單位配套吸引

 

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