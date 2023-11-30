電子支付騙案｜轉數快新推高危警示功能︰轉帳至高危詐騙戶口前即通知！一個步驟用到！同場睇埋：點識破八達通釣魚網站+毒App？

繼 WhatsApp 之後，電子支付工具如轉數快、八達通近日也成為騙徒的行騙工具。為減低大家的金錢損失，轉數快最近推出全新「高危警示」，把警方的「防騙視伏器」詐騙舉報資料加入平台資料庫，一旦大家在轉帳頁面輸入符合高危詐騙的資料，系統便即顯示防騙警示，提醒大家小心騙案。另外八達通亦出配假冒網站，即睇識破八達通釣魚網站及毒 App 貼士。

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轉數快新推高危警示！符合高危詐騙資料即通知

以轉數快（FPS）過數的網購及投資騙案頻生，警務處、金融管理局、香港銀行公會、香港銀行同業結算有限公司，連同 44 間本港主要零售銀行及儲值支付工具營運商日前推出了轉數快「可疑識別代號警示」，又稱「高危警示」，將「防騙視伏器」的詐騙舉報資料融入「轉數快」平台，當大家點按至轉帳頁面時提供防騙警示，在進行交易前提醒大家相關詐騙風險。

（圖片來源︰守網者）

用法簡單，大家在轉數快的轉帳頁面輸入收款人轉數快識別代號，包括手機號碼、電郵地址和轉數快識別碼 （FPS ID），只要與「防騙視伏器」內被標籤為「高危有伏」的資料吻合，大家就會在確認交易前收到警示，提醒他們是否應該取消或繼續進行交易。大家記得更新銀行手機應用程式或電子錢包，並查看最新版本是包含此功能，確保在使用轉數快識別代號支付時能收到相關警示。

守網者提醒，如轉帳時收到高危警示，不應可向收款方查詢並停止轉賬。根據警方經驗，騙徒會以各種藉口游說大家轉賬，例如聲稱系統測試中、賬戶正進行審批程序、賬戶被錯誤標籤等。另外，高危警示機制現時只適用於本地的轉數快識別代號，如需轉賬至海外收款帳號，就需自己多加留意了。

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