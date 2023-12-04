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04/12/2023

全球生活成本最高城市公開！新加坡、蘇黎世超越紐約登榜首！香港排第幾？點解中國、日本跌幅最大？

#打工仔 #經濟學人智庫 #全球城市生活成本調查 #新加坡 #蘇黎世 #紐約 #樓價 #人民幣 #日圓貶值 #日圓 #南京 #無錫 #大連 #北京 #東京 #大阪
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Text: Louise Yuen

　　經濟學人智庫（EIU）近日公布 2023 年全球城市生活成本調查結果，新加坡及瑞士蘇黎世超越去年位居榜首的美國紐約，成為全球生活成本最貴城市，香港則排名第 5。為甚麼中國及日本城市在榜單中跌幅最大？即刻揭曉。

 

　　經濟學人智庫在 8 月 14 日至 9 月 11 日比較了全球 173 座城市逾 200 種日常品及服務價格，發現全球生活成本以當地貨幣成本計算年增 7.4%，增幅雖比去年的 8.1% 放緩，但仍高於 2017 至 2021 年的趨勢。新加坡及瑞士蘇黎世更超越去年位居榜首的美國紐約，並列成全球生活成本最貴城市，前者在過去 11 年曾多達 9 次上榜榜首位置；後者則因瑞士法郎強勢，加上食物、居家用品及娛樂消閑的價格上升，令蘇黎世時隔 3 年重回榜首。緊隨其後就是紐約及日內瓦，兩個城市一同登上第 3 名，而香港的生活成本則在全球城市中排名第 5。

 

（圖片來源︰eiu.com）

 

　　經濟學人智庫亦提到，美國的紐約、洛杉磯和三藩市能躋身十強，像紐約的樓價、不同城市的食物及娛樂活動費用上漲，但汽油及服裝價格依然低迷。 另外，中國及日本城市在榜單中跌幅最大，尤其是中國的南京、無錫、大連和北京；以及日本東京和大阪，主要原因是受人民幣和日圓貶值拖累。EIU 預料明年通脹將進一步放緩，但以巴戰爭若進一步升級，或將推高能源價，而厄爾尼諾現象（El Nino）則有機會推高食品價格。

 

排名/ 城市/ 生活成本指數

第1位︰新加坡（104）

第1位︰瑞士蘇黎世（104）   

第3位︰瑞士日內瓦（100）   

第3位︰美國紐約（100）       

第5位︰中國香港（98）         

第6位︰美國洛杉磯（97）     

第7位︰法國巴黎（91）   

第8位︰丹麥哥本哈根（89）

第8位︰以色列特拉維夫（89）

第10位︰美國三藩市（86）     

 

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