Yahoo全年搜尋人氣榜出爐！香港十大新聞蔡天鳳案只排第2！大灣區邊度係熱搜玩樂地區？公開人氣電影、電視劇名單

臨近年尾，雅虎香港今日（7 日）率先揭曉 2023 年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，除了香港 10 大新聞事件及國際 10 大新聞事件，今年更以大灣區為主打，增設熱搜吃喝玩樂場所、網紅店排名。當然不少得娛樂圈風雲人物、熱搜電影及電視劇主題的 top 10 排名。即公開不同主題的搜尋排行榜，為本年度發生的人與事物作總結。

香港十大新聞事件！蔡天鳳碎屍案排第2

位列「香港十大新聞事件」榜首的是「香港與內地通關」，今年香港和內地分階段通關後，內地平價旅遊團紛紛重臨香港，一度對土瓜灣、紅磡造成阻街問題，引起關注；同時假日北上也成疫後的新光景，像跨境交通出行、內地住宿、內地電子支付等相關新聞及關鍵字都登上 Yahoo 熱門搜尋。排名第 2 則是「蔡天鳳碎屍案」，28 歲女模特兒兼譚仔米線創辦人的媳婦蔡天鳳遭殺害碎屍，愈揭愈多的恐怖犯案手法與複雜人物關係引起全城關注，令案件躍升至第二名。隨著颱風杜蘇芮及蘇拉接連登陸而發展而成的「世紀暴雨」則排名第 3 名，降雨量創 1884 年有記錄以來最高，足以使全港多區嚴重水浸，全城幾乎停擺，但政府無明確宣布停工，只呼籲僱主參考八號風球下的工作安排，網民為關注自身安全及雨勢消息，也不繼上網搜索相關資訊。





（圖片來源︰IG @xxabbyc）



2023 年 Yahoo 搜尋「香港十大新聞事件」排行榜︰

1. 香港與內地通關

2. 蔡天鳳碎屍案

3. 世紀暴雨

4. Coco逝世

5. 鑽石山斬人案

6. 楊紫瓊奪奧斯卡

7. JPEX騙局

8. 亞運港隊創佳績

9. 大灣區醫護抵港

10. 區議會選舉

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國際十大新聞事件！以巴衝突、日本核污水上榜

不於國際十大新聞事件，熱爆全球的人工智能（AI）不只榜上有名，更登上排行榜第一位！美國人工智能研發公司 OpenAI 旗下 ChatGPT 自去年 11 月 30 日橫空面世，Google 亦緊接推出旗下 AI 產品 bard，令大家對 AI 的關注與討論推向新高峰。2022 年爆發的俄烏戰事未止，2023 年又爆發另一戰事，歷史上爭吵不斷的以色列與巴勒斯坦在今年 10 月爆發戰事，兩地交戰至今已造成至少 1.7 萬人死亡，流離失所的平民不計其數，登國際十大新聞事件第 2 位。其次是日本於 8 月起排放處理過的福島核電廠污水入海，引起國際關注，香港期後更禁止部分日本水產入口，上榜第 3 位。

2023 年 Yahoo 搜尋「國際十大新聞事件」排行榜︰

1. ChatGPT爆紅掀AI熱潮

2. 以巴衝突撼動全球

3. 日本核污水處理

4. 美國銀行危機

5. 泰坦號潛艇事件

6. 拜登習近平會面

7. 夏威夷大火

8. 2023年成為史上最熱的一年

9. 杭州亞運會2023

10. iPhone 15發佈

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