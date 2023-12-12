交通執法｜警方12.12起安排便衣警捉亂過馬路！違者最高罰$2,000！遇綠燈閃緊過馬路使唔使罰？

細細個就常常聽到「馬路如虎口」，但有時走在街上，都看到不少人心急或者趕時間，而亂過馬路，這樣真的十分危險。今日（11日）起，警方展開全港大型交通執法行動，所以大家就不要一時貪快、貪方便，而亂過馬路了。另外，大家又知不知道，見到紅綠燈「綠色人像」閃閃下，你又可不可以開始過馬路呢？如果不想被罰錢，就一定要看下去了！

警方在Facebook上指，今日（11日）起進行全港性針對行人違規的大型執法行動。可能大家今日都會見到不少相關新聞，知道有大型執法行動！

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除了軍裝警務人員之外，警方更安排了便裝人員執法，所以大家不要以僥倖的心態去過馬路了。警方指，胡亂過馬路，最高可被罰款港幣2,000元！

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但可能有些人不知道，行人過路交通燈「綠色人像」燈號閃動時，到底可不可以過馬路呢？

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早前，警方在Facebook上都曾出Post指出，當綠公仔閃的時候，過馬路中的行人應該要快快過完；未開始過馬路的行人，就不能過了，因為在「綠色人像」燈號閃動時橫過馬路，違者最高可被罰款$2,000。在運輸署的網站上都有列明，「綠色人像」燈號閃動時，是不可開始橫過馬路的。所以大家一定一定要留意這點，以免被罰款！

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