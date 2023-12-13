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13/12/2023

轉季必學｜5大收納法整理衣服、家居！日本達人教3種衣服必須扔！即學怦然心動整理法 / 751整理法 / 日本333法則

#衣服 #專家 #轉天氣 #技能解鎖 #換季 #收納法 #達人 #收納
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Text: Sammy Leung

一提到轉天氣，其中一樣最麻煩的是要為衣服換季，每次都是一個大工程。但網上曾有不少達人或專家推出過不同類型的收納法，今次就為大家介紹一下其中5個較特別的收納法，讓大家集百家之大成，在整理家中能夠更得心應手。

 

收納方法推薦│1. 怦然心動整理法

 

　　第一個當然要介紹日本《怦然心動的人生整理魔法》的作者近藤麻理惠的整理法，被大家稱為收納女王的麻理惠是一位日本專業整理師，雖然她近年接受媒體專訪時，表示為了照顧孩子，有點想放棄整理，但她曾推介的整理法十分有用，大家可以看一看！

 

 
 
 
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　　怦然心動整理法是指，當中大定在整理東西時，一定會遇上猶豫不決的時候，到底手上的東西要留，還是要扔呢？近藤麻理惠的怦然心動整理法絕對不是要大家馬上斷捨離，而是用「怦然心動度」來判斷，如果手上的東西，觸摸時有怦然心動的感覺，就留下吧！如果手上的東西，你對它沒有心動的感覺，就可以扔了，記得要在扔的時候謝謝它完成了使命。另外，近藤麻理惠不建議整理物品時一點一點整理，因為她覺得這樣大家會感受到，整理完畢的美好狀態，減少房子變回亂七八糟的機會。

 

圖片來源：ig@ konmari.co

 

收納方法推薦│2.超簡單不換季衣櫃整理法

 

　　第二個同樣是日本的知名的整理師，須藤昌子是一位日本收納整理師，她指自己40歲就開始用「不換季衣櫃整理法」，到底是怎樣一回事呢？ 「不換季衣櫃整理法」是指，自己會把大多數的衣服放在衣櫃中並掛起，中間是當季的衣服，而兩邊會放非當季的衣服。在換季時，方法十分簡單，只要把當季衣服移到中間，就可以了。

 

 

　　可能大家聽到這裡，就會覺得自己的衣服太多，根本無法使用這個方法。對！這就是須藤昌子想說的重點，她指整理衣櫃是一個很好的時間讓自己扔衣服，有3種衣服是一定要扔的：

  •    很久沒穿的
  •    重複款式的
  •    好看但不好穿

 

　　而買衣服要都要「一進一出」。如果衣櫃真的太小，大家就可以使用收納箱，同樣是當季服裝放顯眼地方，非當季放一邊。

 

下一頁：其他超實用收納法！

 

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