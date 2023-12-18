  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

18/12/2023

胡潤首推男企業家Top 50名單！農夫山泉鍾睒睒居榜首！李嘉誠父子打入10強排第幾？邊個產業富豪佔多數？最多富豪屬呢個生肖

#馬化騰 #騰訊 #李嘉誠 #長實 #鍾睒睒 #排行榜 #李兆基 #胡潤研究院 #拼多多 #胡潤 #黃崢 #農夫山泉 #胡潤男企業家排行榜 #Pantry熱話
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　胡潤研究院最近首次公布《胡潤男企業家排行榜 2023》（Hurun Richest Men in China 2023），從今年的胡潤百富榜中羅列出前 50 位能從家族財富中剝離計算個人財富的男性企業家，總財富達 6.37 萬億人民幣，是前 50 名女企業家總財富（1.37 萬億元）的近 5 倍。

 

　　報告顯示，農夫山泉創辦人鍾睒睒以 4,500 億元身家位居榜首；騰訊主席馬化騰則排名第 2 位，個人財富達 2,800 億元；網購平台拼多多的創始人黃崢就以 2,700 億元緊隨其後，排第 3 位。香港代表要數長實李嘉誠及李澤鉅父子，身家約為 2,100 億元，排名第 7；甚至超越第 10 位的阿里主席馬雲家族，其財富為 1,700 億元。至於恒地主席李兆基家族也不遑多讓，以 1,600 億元排第 11 位。據了解，前 10 名男企業家中只得 1 人涉足房地產。

 

農夫山泉創辦人鍾睒睒

 

 

　　上榜的前 50 名男企業家，以製作食品飲料及傳媒娛樂產業佔多數，九成更是白手起家的，平均年齡為 61 歲。當中最多人住在香港，有 10 個，其次是北京，有 7 個。報告中也公開了一些有趣數據，例如前 50 名男企業家中，最多人屬猴、豬、兔，最少則是屬牛。

 

網址︰www.hurun.net/zh-CN/Home/Index

 

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#馬化騰 #騰訊 #李嘉誠 #長實 #鍾睒睒 #排行榜 #李兆基 #胡潤研究院 #拼多多 #胡潤 #黃崢 #農夫山泉 #胡潤男企業家排行榜 #Pantry熱話

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk