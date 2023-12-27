全球最富有地區排名公開！新加坡高居第2位！點解澳門超越到阿聯酋、美國打入五強？香港十強不入排第幾？

美國財經雜誌《全球金融》(Global Finance) 早前公布 2023 年全世界最富有國家或地區排名，按購買力平價（PPP）的人均 GDP 計算，新加坡高居第二，澳門竟超越阿聯酋、美國及香港排名第五位！即睇完整名單及官方解說。

今年前十名最富有的國家或地區，依序為愛爾蘭、盧森堡、新加坡、卡塔爾、澳門、阿聯酋、瑞士、挪威、美國及聖馬力諾。報道指，部分打入十大名單的國家或地區雖然屬全球經濟體量最小國家，但早年新冠疫情肆虐至現時全球經濟放緩，仍沒削弱它們的財富。像人均 GDP 為 133,895 美元的新加坡，即使當地幾乎沒有天然資源，但在睿智的政府政策及人民的勤勞工作下，新加坡依然可以成為世界最有利商業發展的地方之一。

（圖片來源︰unsplash）

澳門則以人均 89,558 美元排名第五，自 2001 年博彩業自由化起，當地經濟快速增長，成為亞洲版拉斯維加斯。直至新冠疫情令全球旅行停擺，澳門亦一度跌出十大最富有國家或地區排名，不過其經濟在三年過後也遂漸恢復正常水平。值得一提，澳門是榜單上唯一一地 PPP 低於疫情前水平，由 2019 年的 125,000 美元大跌 35,000 美元。至於南韓及日本則分別排第 30 名、第 38 名，中國大陸亦排 77 名。

《全球金融》最富有的國家或地區名單



1. 愛爾蘭（140,694 美元）

2. 盧森堡（131,580 美元）

3. 新加坡（133,895 美元）

4. 卡塔爾（124,834 美元）

5. 澳門（89,558 美元）

6. 阿聯酋（88,221 美元）

7. 瑞士（87,963 美元）

8. 挪威（77,808 美元）

9. 美國（80,035 美元）

10. 聖馬力諾（78,926 美元）

11. 汶萊（75,583 美元）

12. 香港（74,598 美元）

13. 丹麥（73,386 美元）

14. 台灣（73,344 美元）

15. 荷蘭（72,973 美元）

16. 冰島（69,779 美元）

17. 奧地利（69,502 美元）

18. 安道爾（68,998 美元）

19. 德國（66,132 美元）

20. 瑞典（65,842 美元）



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