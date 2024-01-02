天氣預報 | 天文台預告本周中後、下周初東北季候風補充轉涼！邊幾日稍涼有微雨？一區氣溫跌至11度、日夜溫差相距10度！即睇未來9日天氣預測

最近天氣有如「過山車」般，溫度一時跌至個位數，一時回暖至接近攝氏30度！過完一個寒冷聖誕，幾日後反而出現了自1884年有記錄以來最暖的除夕！度過了一輪乍暖還寒的節日後，天氣終於漸趨緩和，平均也有接近20度。然而，未來一周天氣亦會時冷時熱；看看天文台的天氣概況，東北季候風將會在未來一兩日為廣東沿岸帶來清涼及較為明朗的天氣，以1月4日（星期四）最為清涼，最高只有19度，分區氣溫更低至11度！

季候風停留數天，在本周後期便會稍為緩和，日間天氣變得和暖。不過，下周初至中期預料再有一股東北季候風影響華南沿岸，氣溫有機會又再下降，當中以1月8日最清涼，最低氣溫為16度。即睇未來9天天氣預報，出門前想好穿搭，注意保暖！

未來9天早上清涼、日夜溫差較大

看看天文台的天氣概況， 1月3至11日的平均氣溫介乎16至22度，溫差最大的是1月3日及6日，同樣是17至22度，大家出門上班上學前記得多穿一件外套！同時間未來數日大多為陰天，於1月3、8及9日偶爾會有一兩陣微雨，大家不想淋雨就記得帶備雨傘！

未來9天天氣預報：

1月3日（星期三）17至22 °C：初時有一兩陣微雨。日間部分時間有陽光及乾燥。

1月4日（星期四）16至19 °C：部分時間有陽光。日間乾燥。

1月5日（星期五）17至21 °C：部分時間有陽光。

1月6日（星期六）17至22 °C：部分時間有陽光，日間乾燥。

1月7日（星期日）17至20 °C：大致多雲。日間部分時間天色明朗。

1月8日（星期一）16至19 °C：大致多雲。早晚有一兩陣微雨。

1月9日（星期二）17至20 °C：短暫時間有陽光。早上有一兩陣微雨。

1月10日（星期三）17至21 °C：部分時間有陽光。

1月11日（星期四）17至21 °C：大致多雲。日間部分時間有陽光。

（圖片來源：天文台）

一區氣溫差10度、最低跌至11度！

細看各區分區氣溫，明天大部分地區最低氣溫均跌至15度或以下！新界多區，如天水圍、八鄉、古洞、大埔等都是14度，打鼓嶺還低至13度！不過「低處未算低」，1月4日打鼓嶺氣溫再急降2度至11度，而最高氣溫是21度，溫差相距10度！該區居民記得多穿一點保暖衣物，相信早上及入夜後也會比其他地區寒冷。

1月4日分區天氣預報

打鼓嶺：11-21°C

上水：13-22°C

大埔：13-20°C

沙田：14-20°C

西貢：14-19°C

將軍澳：14-20°C

橫瀾島：16-19°C

黃竹坑：15-20°C

尖沙咀：16-19°C

青衣：15-20°C

八鄉：13-21°C

古洞：13-22°C

屯門：14-20°C

坪洲：15-20°C

長洲：15-20°C

赤鱲角：15-20°C

1月4日分區天氣預報

（圖片來源：天文台）

1月5日及後氣溫逐漸回暖，大部分地區最高氣溫回升超過20度，上水、天水圍、錦田，就連打鼓嶺最高也有23度，但新界溫差較大，大多相差6至8度，而打鼓嶺最低與最高氣溫更相距9度，僅得14度！至於市區，如尖沙咀等溫差相對較小，介乎18至20度，亦比較和暖。

1月5日分區天氣預報

打鼓嶺：13-23°C

上水：14-24°C

大埔：14-22°C

沙田：15-22°C

西貢：16-20°C

將軍澳：15-22°C

橫瀾島：17-20°C

黃竹坑：16-21°C

尖沙咀：17-21°C

青衣：16-22°C

八鄉：14-23°C

古洞：14-24°C

屯門：16-22°C

坪洲：16-22°C

長洲：16-22°C

赤鱲角：17-22°C

1月5日分區天氣預報

（圖片來源：天文台）

而宏觀多日氣溫，預計上水於1月6日會錄得26度，是未來9天的最高氣溫，不過溫差頗大，最低氣溫僅得14度，大家會出沒於上水的話記得注意保暖，以免著涼！