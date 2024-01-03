03/01/2024
羽田撞機｜日本航空全員脫險全靠「90秒守則」？英國專家︰坐呢兩個位最保命+逃生6大建議！點解要練習解開安全帶？
Louise Yuen
Louise Yuen
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Senior Content Editor
日航（JAL）一班從北海道飛抵東京、載有 379 名機組人員及乘客的客機，昨日（2 日）傍晚在東京羽田機場跑道上與海上保安廳的定翼機相撞後起火，客機全員均安全撤離，僅 14 人受輕傷，而海上保安廳飛機則只有機長 1 人脫困送醫，其餘 5 位人員不幸離世。英國有專家曾分析萬一發生意外，機上座位或能增加安全逃生的機會。
（圖片來源︰日本経済新聞）
英國格林威治大學（University of Greenwich）教授兼消防安全工程中心主任 Ed Galea 花達 25 年時間研究過百宗空難個案，訪問過約 1,900 名倖存者，發現坐在「靠近走道」或「靠近出口門邊」的乘客較為安全，而坐近出口五排的人亦最有可能逃脫。另外他亦指，若不幸發生墜機事故，乘坐大型飛機的乘客生存率更大，因為大機身較能夠承受更大的衝擊，不過「任何一次飛機失事都涉及很多變數」。
（圖片來源︰unsplash）
最重要是當下保持冷靜，並聽從機組人員指示逃生， Ed Galea 稱這次的日航疏散為「奇蹟般作業」。這可歸功於日航機組人員每年均有一次「90 秒安全撤離守則」訓練，確保熟悉流程，他們才能在只能使用 3 道逃生門的情況下，短時間內疏散全員乘客，順利逃生，因而被喻為「教科書式疏散」。
「飛行機が燃えちゃった」乗客の娘から炎上した日航機の写真 「無事で良かった」安堵の父 https://t.co/nBK4kR2uyo— 産経ニュース (@Sankei_news) January 2, 2024
立ち込める白煙、叫び声、キャビンアテンダンドの懸命な誘導、窓外で炎上する機体、シューターで脱出… 乗客が撮影した動画には、迫真の状況が映っていました。 pic.twitter.com/YPgDGYtUCy
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